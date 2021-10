Paul Pogba brise le silence après avoir prétendu avoir snobé Solskjaer après la défaite de Liverpool

Pogba a nié une brouille avec le manager (Photo: .)

Paul Pogba a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait snobé Ole Gunnar Solskjaer après la défaite contre Liverpool comme de « gros mensonges ».

United est toujours sous le choc après la défaite dévastatrice 5-0 de dimanche à domicile contre son rival de Liverpool, la position de Solskjaer au club étant gravement menacée.

Pogba a été exclu du onze de départ cet après-midi-là, sortant du banc à la mi-temps avec son équipe déjà menée 4-0. À seulement 15 minutes de la deuxième période, l’international français a été expulsé après une fente sur Naby Keita.

Le Sun a affirmé que Pogba s’était excusé auprès de ses coéquipiers pour son erreur – mais n’avait pas parlé à Solskjaer dans le vestiaire.

Le rapport ajoute également que le joueur de 28 ans a de nouveau suspendu les négociations sur les nouveaux contrats, son contrat actuel devant expirer cet été.

Pogba a maintenant dénoncé le rapport sur les réseaux sociaux, publiant une capture d’écran de l’article sur Twitter avec la légende « de gros mensonges pour faire les gros titres ».

Les derniers rapports suggèrent que Solskjaer restera en charge du prochain match de United qui se déroulera à Tottenham samedi soir.

United fera ensuite face à un voyage à l’Atalanta pour un match qui pourrait jouer un rôle crucial dans la qualification du club pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

United affronte ensuite ses voisins de Manchester City où un autre résultat comme celui contre Liverpool pourrait s’avérer décisif.



