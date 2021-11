Paul Pogba comparé au flop de Manchester United du passé Juan Sebastian Veron – Man United News And Transfer News

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, n’est pas étranger à la une des journaux pour les bonnes et les mauvaises raisons.

Le joueur de 28 ans a reçu sa juste part de critiques depuis son retour à Old Trafford en 2016, après avoir largement échoué sur le terrain.

À son meilleur, le vainqueur de la Coupe du monde est une Rolls Royce d’un joueur, glissant sans effort sur le terrain en choisissant des passes précises et en contrôlant les jeux.

Cependant, trop souvent, ces performances éblouissantes sont accompagnées de longues périodes de mauvaise forme, ce qui signifie que vous ne savez jamais quel Pogba se présentera.

En discutant de lui sur le podcast du match du jour 10, les anciens vainqueurs de la Premier League Alan Shearer et Micah Richards ont fait cette comparaison audacieuse :

«Je me souviens juste de lui (Veron) étant un feu de paille, avant qu’il ne vienne à Man United, vous vous attendiez à de grandes choses, il est comme Pogba. Pogba est resté plus longtemps, mais quand vous regardez Pogba, vous voulez qu’il fasse quelque chose de brillant à chaque fois et la même chose avec Veron également. dit Richards.

« Vous vouliez qu’il marque un but de 40 verges ou [play a] Une passe de 60 verges, c’était juste un peu rapide pour lui, vous avez cette capacité, il a travaillé dur, c’est de la régularité.

« Ses capacités étaient hors de l’échelle, n’est-ce pas, c’est une chose que je me suis demandée. Au dire de tous, il travaillait vraiment, c’était un bon garçon, ça n’a tout simplement pas fonctionné.

Shearer a accepté, disant « » Je suis tout à fait d’accord avec la comparaison de Pogba. [I] Je pense que tout le monde a regardé Veron et s’est dit « wow, quel joueur ».

« 28 millions de livres sterling, ce qui était beaucoup d’argent à l’époque et tout le monde s’attendait à cela de lui chaque semaine. En termes de capacités, c’était là-dedans.

Juan Sebastian Veron est arrivé de la Lazio en 2001 avec des attentes tout aussi élevées, en partie à cause du transfert de 28,1 millions de livres sterling qui était le plus cher du football anglais à l’époque.

Malgré ses 82 apparitions sur deux campagnes à Manchester, aidant l’équipe de Sir Alex Ferguson à remporter le titre en 02/03, Veron n’a jamais pu s’adapter au rythme de la Premier League.

Un sort encore moins réussi à Chelsea a suivi, et il est ensuite retourné en Italie avec l’Inter Milan, avant de mettre fin à sa carrière dans son Argentine natale.

Alors que Pogba a passé beaucoup plus de temps à United que Veron, la comparaison ne semble pas complètement injuste et se terminera probablement de la même manière, les fans de United se demandant ce qui aurait pu être.