Paul Pogba de Man Utd envoie un message à Rashford, Sancho et Saka après des abus racistes

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, a envoyé un message de soutien sincère au trio anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka après qu’ils aient été victimes d’abus racistes ignobles après la finale de l’Euro 2020.

L’Italie est sortie victorieuse dimanche à Wembley après une fusillade tendue alors que Rashford a coupé l’extérieur du poteau avec son tir au but tandis que Sancho et Saka ont tous deux vu leurs efforts sauvés par le joueur du tournoi Gianluigi Donnarumma.

Bien qu’ils aient excellé au cours de l’été, les trois joueurs ont immédiatement reçu des messages choquants et abusifs sur les réseaux sociaux après la défaite alors qu’une fresque de Rashford à Manchester était défigurée.



Pogba, qui joue aux côtés de Rashford à Old Trafford et sera bientôt un coéquipier de Sancho, a pris la défense des joueurs sur les réseaux sociaux, les félicitant d’avoir intensifié pour prendre les sanctions et dénoncer le racisme qu’ils ont dû endurer encore une fois.

‘Je suis fier de toi. Vous en gagnez, vous en perdez », a déclaré le Français sur Instagram, ayant lui-même subi un chagrin aux tirs au but lors des huitièmes de finale contre la Suisse.

« Vous avez pris le courage de tirer les tirs au but et vous avez montré votre valeur pour aider votre pays à atteindre la finale.

«Nous ne pouvons plus tolérer ou défendre le racisme et nous ne cesserons jamais de le combattre.

« Vous devriez garder la tête haute et être fiers de votre confiance.

« Vous êtes des exemples de ce beau jeu. N’oublie jamais cela. Soyez fiers de vous, le monde du football est fier de vous !’

Le skipper anglais Harry Kane a également pris la défense des trois joueurs avec un message très fort sur Twitter, disant à tous les soi-disant fans qui abusaient du trio de cesser de soutenir l’Angleterre.

“Trois gars qui ont été brillants tout l’été ont eu le courage d’intervenir et de prendre un stylo lorsque les enjeux étaient élevés”, a écrit le capitaine anglais.

«Ils méritent du soutien et non pas les vils abus racistes qu’ils ont subis depuis hier soir. Si vous abusez de quelqu’un sur les réseaux sociaux, vous n’êtes pas un fan de l’Angleterre et nous ne voulons pas de vous.

