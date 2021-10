Paul Pogba devrait être rappelé pour le choc de Man United en Premier League contre Liverpool – Man United News And Transfer News

La sélection de l’équipe de Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer pour l’affrontement de demain avec Liverpool dépendra beaucoup de quelques blessures insignifiantes qui sont surveillées.

Marcus Rashford a reçu un coup contre Atalanta mercredi que le manager a confirmé être une jambe morte et en tant que tel, il devrait être en forme pour jouer bien que cela ne soit pas garanti.

Fred a également été retiré mercredi en raison d’une blessure à la cuisse. Solskjaer a admis que « Je ne peux pas dire si Fred sera en forme ou non ».

Bruno Fernandes a été le troisième joueur à toucher et c’est aussi un doute.

Raphael Varane est définitivement exclu alors qu’il continue de se remettre d’une blessure à l’aine.

Anthony Martial et Amad sont tous les deux de retour à l’entraînement et devraient être disponibles mais il est peu probable qu’ils commencent.

Les trois doutes sur les blessures rendent difficile la prédiction du onze de départ, mais nous pensons que Solskjaer affrontera Rashford et Fernandes si possible. Fred est sans doute le plus dubitatif et avec Paul Pogba en option au milieu de terrain, le patron verra moins le besoin de miser sur la forme physique du Brésilien que sur celle des attaquants.

Il se pourrait donc que Pogba remplace Fred et joue aux côtés de Scott McTominay en milieu de terrain profond.

Pogba est plus souvent associé à Matic dans le double pivot, mais le manager semble avoir plus confiance en McTominay que le Serbe dans les grands matchs, il obtiendra donc probablement le feu vert.

Mason Greenwood devrait conserver sa place sur l’aile droite, avec Jadon Sancho en difficulté de retour sur le banc.

À l’avant, Cristiano Ronaldo devrait à nouveau mener la ligne, avec Edinson Cavani prêt à remplacer si nécessaire.

Avec Varane absent et Eric Bailly, Alex Telles et Diogo Dalot apparemment peu appréciés par Solskjaer, la défense devrait rester inchangée par rapport à celle qui a perdu six buts lors des deux derniers matchs.

Dans cet esprit, voici notre onze de départ prévu pour le match de demain :