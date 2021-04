Paul Pogba dit que Manchester United doit remporter le trophée cette saison et promet de pousser Man City dans la course au titre de Premier League

Paul Pogba insiste sur le fait que Manchester United doit remporter un trophée cette saison et n’a pas renoncé à chasser ses rivaux Man City.

Les Red Devils sont en demi-finale de la Ligue Europa, où ils affronteront l’AC Milan, dans l’espoir de décrocher une première pièce d’argenterie sous le manager Ole Gunner Solskjaer.

.

Pogba a été capitaine de Man United lors de sa victoire en demi-finale de la Ligue Europa contre Grenade et a les yeux rivés sur les trophées avec le club

La compétition européenne est peut-être leur seule chance réaliste de remporter un trophée avec le temps écoulé en championnat.

United peut réduire le déficit de son rival City à huit points s’il bat Burnley aujourd’hui, mais n’aurait alors que six matchs pour compenser cette différence.

Solskjaer a précédemment déclaré que les progrès de United sous lui ne devraient pas être jugés sur la question de savoir s’ils gagnent de l’argenterie et que l’obsession des trophées était une “ chose d’ego ” pour certains managers.

.

Paul Pogba a remporté la Ligue Europa avec Man United en 2017

Mais Pogba, qui a remporté la Coupe du monde en 2018 avec la France, a un point de vue différent et pense que United doit décorer son armoire à trophées cette saison.

«Personnellement, ça me manque beaucoup et j’ai l’impression que quelque chose me manque», a déclaré Pogba à Sky Sports. «Nous devons gagner quelque chose.

«Je veux juste gagner quelque chose; Je n’aime pas jouer et ne pas gagner.

«Je suis un mauvais perdant, je serai toujours un mauvais perdant, donc chaque fois que je joue, je veux gagner. Personnellement, nous le voulons très mal.

«Je pense que nous nous rapprochons de plus en plus – il y a une amélioration, je dirais.

«Quand je dis amélioration, ce club a de si grands buts et objectifs que nous voulons atteindre, c’est-à-dire gagner et avoir un trophée à détenir. C’est ce que nous voulons et ce sera le grand pas en avant.

«Je suis heureux, nous sommes là, nous sommes proches. Nous sommes toujours en Ligue Europa, nous avons encore quelque chose à jouer.

«Nous avons toujours la ligue, tant que (Manchester) City n’a pas le trophée, nous allons continuer à travailler et à jouer.

«Nous avons encore une chance de gagner quelque chose cette année, alors pourquoi pas?»

.

Pogba est revenu à Man United en 2016 de la Juventus

Mais l’ancien attaquant de Chelsea et hôte de talkSPORT, Tony Cascarino pense que la course au titre est terminée avec United se laissant trop de choses à faire avant les derniers matchs de la saison.

«Je ne peux pas voir City perdre les points requis», a déclaré Cascarino à Weekend Sports Breakfast. «Ole a raison de dire que des choses étranges se sont produites, mais pas avec six matchs à jouer pour City et sept pour United.

«C’est un débat très différent. Il n’a pas le temps. Il n’a pas 15 ou 20 matchs à disputer et ils ont une grosse avance où ils peuvent peut-être les rattraper.

«Le fait est que si City gagne deux et fait match nul, alors United doit gagner chaque match et ne pas perdre un point.

«La ville va certainement dépasser la limite.»