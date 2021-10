Paul Pogba a admis que Manchester United méritait de perdre contre Leicester City samedi, ajoutant que quelque chose devait changer.

Les Foxes ont mis fin à la course record de United alors que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer se sont effondrés lors d’une fin chaotique à un affrontement passionnant.

.

Pogba était inefficace au King Power Stadium

Les deux équipes cherchaient à revenir de la trêve internationale en beauté après de récentes difficultés, avec des visiteurs plus élevés en Premier League mais sous un examen plus approfondi.

Cette concentration ne fera qu’augmenter après que Leicester a gagné 4-2 dans un stade King Power à bascule, où Jamie Vardy et le remplaçant Patson Daka ont marqué tard pour condamner United à une première défaite en championnat à l’extérieur depuis janvier 2020.

Pogba a connu un après-midi difficile dans les Midlands, avec Youri Tielemans et James Maddison contrôlant les procédures au milieu de terrain, annulant ainsi le vainqueur de la Coupe du monde.

S’exprimant dans son interview d’après-match, Pogba a admis que les Red Devils méritaient de perdre le match et a accepté qu’il y aurait une pression de la part des supporters.

.

Daka a frappé tard pour obtenir les trois points

.

Les joueurs de United étaient visiblement écrasés à temps plein

« Pour être honnête, nous avons ce genre de matchs depuis longtemps », a déclaré Pogba.

« Nous n’avons pas trouvé le problème. Encaisser des buts, des buts faciles, des buts stupides… les supporters vont nous pousser et nous mettre la pression.

« Nous devons être plus matures, je pense. Nous devons jouer avec plus d’expérience et d’arrogance, dans le bon sens.

«Nous devons prendre le ballon et jouer notre football. Maintenant, nous devons trouver quelle est la clé de ce changement. Je pense que nous méritions de perdre aujourd’hui.

.

Pogba a eu du mal à se rapprocher de Tielemans, qui a égalisé pour Leicester

United a été éliminé de la Coupe Carabao avant la pause internationale, perdant également des points à domicile contre Everton et Aston Villa, tout en luttant également en Ligue des champions.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer est sous une pression intense et pourrait bien regarder le baril proverbial le week-end prochain après les matchs contre Atalanta et Liverpool.

Et l’ancien milieu de terrain de la Juventus insiste sur le fait qu’un changement d’état d’esprit est nécessaire s’ils veulent relever un défi contre Manchester City, champion de Premier League.

« C’est nous tous. Nous devons trouver quelque chose », a ajouté Pogba. « Nous devons changer quelque chose. Nous ne savons vraiment pas.

getty

Les fans sont à bout de patience avec Solskjaer

« C’est frustrant parce que c’est quelque chose que nous ne comprenons pas, mais nous devons le découvrir très vite pour concourir.

« Si vous voulez gagner le titre, ce sont ces matchs que vous devez gagner – même s’ils sont très difficiles, même si nous jouons à l’extérieur. Nous devons trouver la bonne mentalité, la bonne tactique, pour gagner ces matchs.

« Nous aurons le temps d’y réfléchir, et nous devons rester ensemble et trouver le problème. »