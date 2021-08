Paul Pogba: Fabrizio Romano confirme que Manchester United est confiant – Man United News And Transfer News

in

Manchester United se sentirait confiant pour garder Paul Pogba au-delà de l’été alors qu’il retourne à l’entraînement de l’équipe première.

Le sensationnel Français n’a plus qu’un an à son contrat actuel et cela a conduit à une fenêtre de transfert pleine de spéculations.

Il a été affirmé que le PSG est le seul vraiment à signer pour Pogba cet été, mais même ils doivent décharger certains joueurs avant d’essayer de faire une offre pour lui.

United a été ferme dans sa position jusqu’à présent et aurait travaillé sur un contrat dans les coulisses.

Pogba serait enthousiasmé par les activités de transfert du club cette année après qu’Ole Gunnar Solskjaer ait obtenu les signatures de Jadon Sancho et Raphael Varane.

📝 — Manchester United est confiant dans la prolongation du contrat de Paul Pogba. United travaille à trouver un accord avec son agent Mino Raiola #mufc #mujournal [@FabrizioRomano via Twitch] – United Journal (@theutdjournal) 3 août 2021

POGBA JUSTE DE SORTIR DU TAXI À L’EXTÉRIEUR DE L’HTEL TEAM À ST ANDREWS pic.twitter.com/nCDmntKev6 – Ryan Meston (@rykoonmesto7) 3 août 2021

PAUL POGBA À MANCHESTER UNITED ENTRAÎNEMENT ÉCHAUFFEMENT #mufc #ManchesterUnited #formation #pré-saison pic.twitter.com/yzdK3A9NbP – Ryan Meston (@rykoonmesto7) 3 août 2021

Entraînement du mardi 🏃‍♂️ pic.twitter.com/N2XIvezCgd – utdreport (@utdreport) 3 août 2021

Le retour de Pogba à l’entraînement est un coup de pouce opportun alors que l’équipe se prépare à affronter Everton lors du dernier entraînement de pré-saison avant le début de la Premier League.

C’est encore plus un coup de pouce qu’il s’est associé à ses coéquipiers dans le camp d’entraînement en Écosse afin qu’il puisse être à son rythme plutôt que peut-être l’entraînement plus facile qui aurait eu lieu à Manchester.

Néanmoins, l’espoir est que Pogba puisse être jugé apte rapidement afin qu’il puisse jouer un rôle dans l’affrontement contre Leeds United.

United affronte ses rivaux acharnés avec une multitude de stars de la première équipe pas encore assez pointues pour les rigueurs du football anglais.