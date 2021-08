Paul Pogba frustré par le nul de Manchester United à Southampton .

in

Paul Pogba a été frustré par le match nul à Southampton, car le milieu de terrain de Manchester United pense que gagner de tels matchs pourrait s’avérer essentiel dans le remaniement final de la Premier League.

Après avoir ouvert la saison avec un triomphe haletant 5-1 contre leurs rivaux de Leeds, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer n’ont pu faire match nul 1-1 à St Mary’s contre une équipe contre laquelle ils ont frappé neuf sans réplique à Old Trafford plus tôt dans l’année.

Mason Greenwood a annulé la frappe de Che Adams qui a dévié Fred pour assurer à United un point un après-midi où les deux parties avaient des chances de remporter la victoire.

Le tirage au sort a laissé l’impressionnant Pogba insatisfait et avide de lancer les Wolves le week-end prochain.

“Je pense que nous méritions plus, mais vous devez également en montrer plus sur le terrain”, a déclaré l’international français.

« Après le but que nous avons marqué, nous avons un peu baissé, nous perdons un peu le contrôle du jeu et c’est pourquoi je pense que nous n’avons pas marqué le deuxième but.

« Je pense que nous avons perdu quelques points aujourd’hui. On marque un point, on reste concentré.

« Évidemment, nous sommes heureux de ne pas avoir perdu aujourd’hui et nous prenons ce point avec positivité.

«Mais nous connaissons ces matchs. Je pense qu’à la fin de la saison, ces matchs, ces trois points, seront très importants.

“Donc, aujourd’hui, nous n’avons pas perdu, nous avons obtenu un point et le prochain match à l’extérieur, nous savons que ces points seront très importants pour nous et nous ne voulons pas les donner.”

Le déplacement de dimanche prochain à Molineux pourrait voir United entrer dans l’histoire en devenant la première équipe à passer 28 matchs consécutifs de haut niveau sans défaite.

L’équipe de Solskjaer a égalé la course d’Arsenal d’il y a 17 ans en dessinant à St Mary’s, mais Pogba a de plus grandes réalisations en tête.

“C’est toujours bien, mais je préfère gagner la ligue et ne pas avoir le record”, a-t-il déclaré à MUTV.

« C’est bien, c’est positif. La prochaine fois que nous voulons avoir un record de victoires à l’extérieur – ce serait le meilleur et ne pas faire match nul quand nous savons que nous pouvons gagner ces matchs.

Pogba a bien parlé après le tirage au sort à Southampton, où les signatures estivales de renom Raphael Varane et Jadon Sancho ont été nommées sur le banc.

L’histoire continue

Jadon Sancho a fait ses débuts à Manchester United à Southampton (Andrew Matthews/PA)

Ce dernier est entré en jeu et le vétéran Edinson Cavani aura une autre semaine de remise en forme à son actif après une longue pause estivale, augmentant la menace de United en direction des Wolves le week-end prochain.

“Quand il a toute l’équipe, c’est toujours bon”, a ajouté Pogba.

« Nous savons que nous avons une équipe très forte avec d’excellents joueurs individuels qui peuvent faire la différence à tout moment.

«Ils se préparent et ils sont prêts à entrer, comme J aujourd’hui. Il est venu et a montré sa capacité, sa qualité et il a aidé l’équipe.

Edinson Cavani se rapproche d’un retour (PA)

« Edi arrive aussi. Nous avons beaucoup de joueurs prêts à intégrer l’équipe.

Les Saints, quant à eux, se rendront à Newcastle samedi prochain après leur voyage en milieu de semaine pour la Coupe Carabao à Newport.

Ils entrent dans ce double titre à l’extérieur soutenus par une performance positive contre United, l’attaquant Adams étant satisfait des améliorations après la défaite 3-1 en ouverture de saison à Everton.

« Lorsqu’ils ont marqué leur but, nous ne les avons pas repoussés et nous avons maintenu la pression à un niveau élevé », a-t-il déclaré.

La frappe de Che Adams a dévié contre United (Andrew Matthews/PA)

«Nous avons eu quelques occasions vers la fin où nous aurions pu aller et gagner, mais comme je l’ai dit, c’est un autre point positif et un autre point contre une grande équipe.

« C’est ce sur quoi nous avons travaillé la semaine dernière (la performance en deuxième mi-temps). Nous avons abandonné quelques buts faciles et nous le savions tous.

“Il s’agissait de rester au top et de ne pas s’éteindre parfois et je pense que nous l’avons bien fait aujourd’hui.”