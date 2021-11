Paul Pogba hors de combat pendant huit à dix semaines – Man United News And Transfer News

Paul Pogba pourrait être hors de combat pendant huit à dix semaines après avoir subi une blessure à la cuisse, selon les rapports.

Comme indiqué ici plus tôt ce matin, le Français s’est blessé à la jambe droite lors d’un tir lors d’un entraînement pour la France avant les prochains matches internationaux.

Et RMC Sport affirme que « Blessé à l’entraînement avec l’équipe de France lundi, Paul Pogba pourrait être absent entre huit et dix semaines et ne rejouera qu’en 2022 à moins qu’il ne revienne pour les fêtes de fin d’année ».

‘Paul Pogba (28 ans) est arrivé lundi à Clairefontaine, prenant le rendez-vous de l’équipe de France comme une bouffée d’air frais dans un environnement club difficile.

« Mais le Français ne pourra pas en tirer une expérience positive après sa blessure à la cuisse lors de la première séance après un tir. »

Une absence de huit à dix semaines représentera une grande partie de la saison et aura un impact significatif sur les plans du manager du club Ole Gunnar Solskjaer.

‘[..] Pogba retournera à Manchester pour d’autres examens de sa cuisse », poursuit le média. « Au mieux, le milieu de terrain pourrait revenir pour la saison charnière de la Premier League. Sinon, il faudra attendre 2022 pour revoir « La Pioche » sur le terrain.’

Ce dernier scénario signifierait également qu’il sera bien dans la période où il pourra parler à d’autres clubs d’un éventuel transfert gratuit après la fin de son contrat avec United en juin prochain. Cela pourrait affecter son niveau de concentration et son intégration avec l’équipe sur et en dehors du terrain.

À ce stade, avec United en difficulté, il semble hautement improbable que Pogba engage son avenir avec les Diables rouges, bien qu’un changement de direction puisse faire la différence pour l’ambitieux vainqueur de la Coupe du monde.

L’absence de Pogba dans l’équipe pourrait enfin persuader le manager actuel Ole Gunnar Solskjaer de donner une chance à Donny van de Beek.

Le Néerlandais a eu peu d’occasions de montrer sa classe à Old Trafford depuis son arrivée d’Ajax à l’été 2020.

Des rumeurs circulaient selon lesquelles il chercherait à quitter le club lorsque la fenêtre de janvier s’ouvrirait, mais obtenir une telle opportunité pourrait lui faire changer d’avis, surtout lorsque beaucoup pensent que les jours de Solskjaer et de Pogba sont comptés.