Paul Pogba impressionne sur le devoir international avec la France – Man United News And Transfer News

Paul Pogba a porté sa forme ardente jusqu’à la trêve internationale en aidant la France à vaincre la Finlande 2-0.

Deux buts d’Antoine Griezmann ont aidé l’équipe locale à mettre fin à une série de cinq matchs sans victoire qui comprenait cinq matchs nuls consécutifs.

La France est confortablement installée au sommet de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, ayant amassé 12 points lors de ses six premiers matchs.

90 Min a donné à Pogba un sept sur dix pour sa performance, et a dit ceci:

« Est devenu clé lorsque la France a commencé à dominer en première mi-temps, voyant un tir flasher de peu. D’excellents jeux de jambes après la pause, mûrs pour un ensemble de faits saillants.

“Excellente passe coupée pour jouer Benzema, mais l’attaquant a été refusé. A échappé à un cri de pénalité après avoir fait tomber Pukki.

Pogba a enregistré 142 touches, 41 de plus que quiconque sur le terrain et presque le double du joueur le plus impliqué de Finlande (76).

En dehors de cela, il a complété 94% de ses passes, créé une chance et enregistré trois interceptions.

Le joueur de 28 ans a joué aux côtés d’Adrien Rabiot dans la salle des machines des Bleus et a réussi à contrôler le jeu, permettant à Griezmann, Anthony Martial et Karim Benzema de causer de nombreux problèmes à la défense finlandaise.

Pogba a été extrêmement frustré après le début terne de la France à cette trêve internationale à la suite de matchs nuls avec la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine.

«Nous devons également montrer une certaine fierté et ne pas tout accepter, pardonnez le langage, mais ça me p***** de ne pas gagner. Je n’ai pas gagné avec l’équipe de France depuis un moment, et c’est quelque chose qui m’a manqué.

“Je pense que c’est le cas avec tout le monde, avec tous les joueurs, nous voulons montrer une réaction.”