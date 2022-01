Paul Pogba, Kylian Mbappe, Antonio Rudiger, Alexandre Lacazette… L’élite des joueurs pouvant signer des accords de pré-contrat lors du mercato de janvier

La fenêtre de transfert de janvier est bel et bien ouverte et les clubs perdent peu de temps alors qu’ils cherchent à faire les affaires qui pourraient faire ou défaire leurs saisons.

Compte tenu des problèmes persistants causés par la pandémie de Covid, cela signifie que de nombreuses équipes à travers le pays surveillent de très près leurs dépenses avec le besoin de frugalité plus important que jamais.

Il pourrait y avoir d’énormes affaires à faire en 2022

Alors que des frais importants sont exigés pour les joueurs ce mois-ci, il y aura un certain nombre de clubs d’élite avec les yeux fermement fixés sur une bonne affaire.

Les joueurs sans contrat cet été peuvent désormais signer des accords précontractuels avec des clubs en dehors de leur propre pays, ce qui signifie que certains des plus grands noms de la planète peuvent discuter des conditions avec divers clubs en vue d’un déménagement estival. .

Ici, en association avec Tradepoint, nous examinons certains des meilleurs joueurs qui pourraient attirer des regards admiratifs…

Antonio Rudiger (Chelsea)

Le défenseur a été l’un des meilleurs joueurs de la Premier League cette saison.

International allemand, Rudiger est un joueur qui approche les premières années de sa carrière, ce qui signifie que Chelsea ne voudra pas perdre le joueur.

Cependant, avec les plus grands clubs européens qui tournent, cela signifie qu’ils pourraient faire face à un test difficile.

Des clubs tels que le Real Madrid, Manchester United et Tottenham ont tous été liés à une décision du joueur, mais il est affirmé que les Blues sont confiants de garder leur défenseur vedette.

Cela dit, je suis sûr que les fans ne seront pas tranquilles jusqu’à ce qu’un contrat soit signé, scellé et livré.

Rudiger pourrait quitter Chelsea cet été et une ribambelle de grands noms s’intéressent à Paul Pogba (Manchester United)

Le milieu de terrain est rarement en retrait ces jours-ci et il est peu probable que cela change ce mois-ci.

Pogba est en fin de contrat cet été et semble attendre son heure pour décider où sera sa prochaine destination.

Des clubs tels que la Juventus, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont déjà été liés et après avoir subi une campagne difficile pour United, il faudrait une personne courageuse pour parier contre lui en quittant Old Trafford.

Avec le milieu de terrain capable de discuter des termes ce mois-ci, il sera intéressant de voir s’il y a du mouvement.

GETTY

Le temps de Pogba à Old Trafford semble toucher à sa fin Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Sans doute le meilleur jeune joueur du football mondial et il est disponible pour un transfert gratuit en été.

Je sais, c’est de la folie n’est-ce pas ?

Mbappe est dans les derniers mois de son accord avec le PSG avec le Real Madrid fortement lié à un déménagement, tout en soumettant plusieurs offres alléchantes pour le joueur l’été dernier.

Bien que ces offres aient été rejetées par les géants français, il serait surprenant que le Real Madrid ne revienne pas frapper pour le joueur maintenant qu’il peut discuter ouvertement des conditions d’un déménagement.

.

Mbappe n’a plus que six mois sur son contrat avec le PSG Andre Onana (Ajax)

L’un des meilleurs gardiens de but du football mondial après avoir impressionné pendant son séjour à l’Ajax, Onana a vu sa carrière temporairement suspendue par une interdiction malheureuse.

Maintenant âgé de 25 ans, il est pressé de remettre sa carrière au plus haut niveau sur les rails et envisage un grand pas alors qu’il entre dans les premières années de sa carrière.

Selon certaines informations, l’international camerounais pourrait être en route pour l’Inter Milan.

Si l’accord est conclu, l’Inter sera ravi d’un tel coup de transfert.

getty

Onana serait sur le point de rejoindre l’Inter Milan Andreas Christensen (Chelsea)

Encore un défenseur de Chelsea qui pourrait quitter le club pour rien cet été.

L’arrière central de 25 ans est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Stamford Bridge et cela a été clairement indiqué par leur offre de prolonger son contrat.

Cependant, en l’absence d’accord à ce jour, cela signifie qu’un éloignement pourrait être envisagé.

Barcelone a été lié à l’international danois et maintenant qu’il peut discuter des conditions avec des clubs en dehors de l’Angleterre, cela signifie que la tâche de Chelsea pourrait être un peu plus difficile.

.

L’international danois suscite un vif intérêt avant l’été prochain Ousmane Dembele (Barcelone)

Un joueur qui ne manquera pas de susciter un intérêt important.

Dembele a coûté 135 millions de livres sterling, mais pourrait maintenant remarquablement partir pour rien.

L’entraîneur-chef de Barcelone, Xavi, a exhorté le joueur de 24 ans à rester avec les géants catalans alors qu’ils cherchent à retrouver leur ancienne gloire, mais ce n’est pas encore vraiment arrivé pour le Français au Barça.

Décidera-t-il d’un nouveau défi ?

.

La star de Barcelone a été liée à un déménagement à Tyneside Alexandre Lacazette (Arsenal)

Un joueur qui a certainement quelques mois intéressants devant lui.

Lacazette semblait certain de quitter Arsenal il y a quelques mois, mais depuis les retombées très médiatisées de Mikel Arteta avec Pierre-Emerick Aubameyang, il est devenu le talisman et le capitaine de l’équipe.

Le joueur de 30 ans sera à la recherche d’un gros contrat à l’approche de l’automne de sa carrière, mais si les Gunners parviennent à le convaincre qu’ils peuvent être à la hauteur de ses ambitions, rien n’indique qu’un accord ne puisse être conclu.

Sinon, il y aura beaucoup de clubs en Angleterre et dans toute l’Europe qui imagineront leurs chances de signer l’attaquant influent.

GETTY

Lacazette a été très impressionnant de feu Paulo Dybala (Juventus)

La star de la Juventus est l’un des plus grands noms approchant la fin de son contrat.

Dybala est considéré comme l’un des meilleurs attaquants du football mondial après avoir passé six ans et demi à Turin.

Tottenham et Man United ont déjà été liés à l’attaquant de 28 ans, mais il est toujours resté fidèle à la Juventus.

Mais avec son contrat à terme, les clubs hors d’Italie pourraient faire un pas pour l’homme qui a marqué 108 buts en 271 apparitions.

.

Paulo Dybala est l’un des meilleurs attaquants du football européen Gareth Bale (Real Madrid)

Un joueur qui sera sans doute désespéré par un nouveau défi.

Les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu au cours des deux dernières années pour Bale après avoir chuté dans la hiérarchie au Bernabeu.

Malgré une saison positive en prêt avec Tottenham la saison dernière, au cours de laquelle Bale a marqué 16 buts, l’ailier n’a fait que trois apparitions pour le Real cette saison.

Après avoir exprimé son mécontentement en Espagne dans la presse, il sera intéressant de voir quelles options se présenteront au talisman gallois.

Il y a des suggestions selon lesquelles il pourrait reprendre un accord à court terme en Premier League ou même prendre sa retraite si le Pays de Galles ne se qualifie pas pour la Coupe du monde.

GETTY

Bale fait face à une grande décision alors que son contrat avec le Real Madrid arrive à son terme

En avance sur le jeu cette fenêtre de transfert avec Tradepoint. Prenez de l’avance sur votre prochain travail avec plus de quarante mille produits ; magasins à l’échelle nationale et onlineplus offres et remises pour le commerce. Retrouvez-nous sur B&Q ou en ligne sur TradePoint.co.uk.