Paul Pogba: la chance reste pour l’extension de Manchester United – Man United News And Transfer News

L’avenir de la star de Manchester United, Paul Pogba, est en jeu alors que de nouveaux développements ont eu lieu.

Il semble que l’ancien homme de la Juventus et le joueur lui-même se sentent différemment sur la façon dont les choses vont se dérouler au cours des prochains mois.

On me dit que Pogba reste détendu au sujet de son prochain déménagement, et qu’il y a encore une chance que Paul signe une prolongation de contrat à Manchester United – Jonathan Shrager (@JonathanShrager) 28 octobre 2021

Selon The Telegraph, les Red Devils n’essaieront pas de vendre Pogba en janvier et sont prêts à le laisser partir gratuitement l’été prochain s’il ne signe pas de prolongation.

On prétend que le club savait depuis le début que le talentueux Français ne peut signer qu’un seul contrat lors de son arrivée.

Il est également entendu que Manchester United a estimé que son départ pourrait se produire une fois qu’il aurait refusé leur offre précédente de prolongation.

Il ne serait pas surprenant de voir Pogba prendre son temps et peser ses options avant de décider ce qu’il veut.

Après tout, son prochain contrat sera probablement le dernier grand de sa carrière et il a besoin d’être rassuré, il remportera les trophées dont il rêve.

Lorsque janvier arrivera, les clubs étrangers pourront lui demander de le signer gratuitement et ainsi il pourra voir qui s’intéresse vraiment à lui et qui ne l’est pas.

À ce moment-là, il sera également clair si United a une chance de gagner de l’argenterie ou non et il pourra donc décider s’il veut faire partie du club plus longtemps ou non.

Pogba a apprécié son football depuis qu’Ole Gunnar Solskjaer est devenu responsable, mais l’équipe se rapproche de trois ans sous le mandat du manager et aucun trophée n’a été remporté.

C’est finalement sur cela que se juge la carrière des joueurs et il n’a pas assez de médailles pour égaler la qualité de joueur qu’il est.