Paul Pogba: la situation contractuelle de Manchester United expliquée par Andy Mitten – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont été informés de la situation actuelle du contrat de Paul Pogba par le journaliste respecté Andy Mitten.

L’accord de l’ancien diplômé de l’académie expire l’été prochain, ce qui a amené de nombreuses personnes à spéculer sur son avenir.

Selon ., Pogba était juste poli lorsqu’on lui a demandé un retour à la Juventus, bien qu’il ait toujours beaucoup d’amour pour le club.

Le rapport affirme que United a offert au sensationnel Français un contrat de près de 400 000 £ par semaine (100 000 £ de plus que son contrat actuel), ce qui devrait le faire devenir l’un des footballeurs les mieux payés au monde.

Pogba serait ouvert à une nouvelle signature mais, comme les fans le craignaient, il prend son temps pour prendre une décision déterminante pour sa carrière; après tout, il est actuellement détendu et s’amuse avec les Red Devils.

Il est entendu que l’ancien homme de la Juventus aime avoir Cristiano Ronaldo de retour au club, apprécie son rôle préféré plus haut sur le terrain, est une figure extrêmement populaire dans le vestiaire et veut plus d’argenterie avec Manchester United.

Pogba a figuré à plusieurs reprises sur l’aile gauche cette saison alors qu’Ole Gunnar Solskjaer attend le retour de blessure de Marcus Rashford.

L’Anglais rapide est de retour sur le terrain d’entraînement ces derniers temps et devrait jouer un rôle dans le prochain affrontement contre Leicester City.

Le retour de Rashford pourrait signifier que Pogba reviendra au milieu de terrain, malgré le fait qu’il a déjà récolté sept passes décisives depuis la position la plus avancée.

Avec Solskjaer ayant une abondance de talents offensifs, sa tâche sera maintenant d’équilibrer son onze de départ afin que les problèmes ne se préparent pas.

United a eu du mal à garder les draps propres cette saison, il ne fait donc aucun doute que c’est un problème qu’il cherchera à résoudre dès que possible.

L’avenir de Pogba est peut-être incertain, mais pour le moment, Solskjaer devra tirer le meilleur parti de son joueur vedette.