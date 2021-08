Paul Pogba: la star de Manchester United est la seule positive contre Southampton – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Paul Pogba, était peut-être l’un des rares points positifs après le match nul décevant contre Southampton.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer se sont retrouvés avec un but derrière un but contre son camp de Fred et une défense généralement médiocre.

United est sorti en seconde période déterminé à égaliser et ils ont réussi à le faire grâce à un jeu brillant de Pogba.

C’est Mason Greenwood qui a attrapé le but, mais après cela, l’équipe de Solskjaer a fait long feu et n’a pas pu continuer pour un vainqueur.

Les Red Devils n’avaient pas grand-chose à dire, mais la forme brillante de Pogba est la doublure argentée dans une journée autrement nuageuse.

Le match de Paul Pogba en chiffres contre Southampton : 33/42 passes au total

9 touches dans la boîte

8 récupérations de balles

7 passes en finale 1/3

5/6 passes longues

5/5 dribbles

4 coups

3 fautes gagnées

3 fautes

3 interrupteurs

1 autorisation

1 aide A signé sa 5e passe décisive de la saison. pic.twitter.com/Z6SqJBtGc2 – Statman Dave (@StatmanDave) 22 août 2021

Paul Pogba est le tout premier joueur à fournir plus de 5 passes décisives lors des deux premiers matchs d’une saison de Premier League. Il n’avait fourni que six passes décisives au cours des deux saisons précédentes combinées. pic.twitter.com/AMKti9OTc8 – Squawka Football (@Squawka) 22 août 2021

Le problème pour Solskjaer est de savoir comment obtenir le même type de performances de Pogba même après les retours de Marcus Rashford et Edinson Cavani.

Le duo dévastateur verrait probablement le sensationnel Français tomber au milieu de terrain au lieu de la position d’ailier gauche dans laquelle il se trouve actuellement.

Pogba peut aussi être brillant dans ce rôle, mais il est évident qu’il est mieux là où il est en ce moment, dans son rôle peu orthodoxe.

En signant un milieu de terrain défensif, le vainqueur de la Coupe du monde pourrait jouer sans trop se soucier de ses fonctions défensives.

Néanmoins, il est clair que Pogba profite de son football en ce moment malgré l’incertitude quant à son avenir.