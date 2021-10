Paul Pogba: la star de Manchester United fait une déclaration claire sur les circonstances actuelles – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Paul Pogba, n’était clairement pas contente après la défaite inconfortable contre Leicester City et n’a pas caché ses sentiments dans l’interview d’après-match.

Le milieu de terrain sensationnel a commencé l’affrontement sous pression mais n’a rien pu faire pour que son équipe s’écrase sur une défaite 4-2. Il avait cependant ceci à dire :

Pogba : « Pour être honnête, nous avons ce genre de jeux depuis longtemps. Nous n’avons pas trouvé le problème, concédant des buts faciles, des buts stupides. Nous devons être plus matures, jouer avec plus d’expérience et d’arrogance dans le bon sens. Nous devons trouver quelque chose, nous devons changer. » #MUFC – Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) 16 octobre 2021

La réponse d’Ole Gunnar Solskjaer n’était pas non plus si rassurante :

Solskjaer : « Dernièrement, nous n’avons pas été en grande forme, avons perdu trop de points et c’est quelque chose que nous devons examiner. Nous devrons peut-être changer, avons-nous besoin de plus de jambes là-dedans ? De quoi avons-nous besoin ? » #MUFC – Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) 16 octobre 2021

L’amour de Pogba pour Solskjaer a été rendu évident à plusieurs reprises dans le passé, mais il est clair que lui et les autres joueurs sont massivement déçus par la forme de ces derniers temps.

Les joueurs ne se tournent pas nécessairement vers le légendaire Norvégien pour l’instant, mais aucune quantité d’amour ne les empêchera de vouloir un changement si les résultats continuent tels quels.

Pogba a joué au milieu de terrain central pour accueillir Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Jadon Sancho et Bruno Fernandes, mais n’a rien pu faire de notable.

Cela s’explique par la performance sensationnelle de la superstar française pour son pays lors de la victoire contre l’Espagne lors de la finale de l’UEFA Nations League.

Pogba est l’un des nombreux joueurs extrêmement talentueux de l’équipe de Manchester United qui ne joue pas au mieux de ses capacités cette saison.

L’ancien diplômé de l’académie est déjà sur sept passes décisives, mais une fois que les performances de l’équipe ont chuté, ses propres chiffres se sont naturellement taris.

Bien sûr, Pogba n’est pas à blâmer pour la forme de l’équipe et beaucoup diront que ce n’est pas non plus sur les joueurs, avec la pression sur Solskjaer de faire quelque chose pour sauver son propre travail.