Paul Pogba: l’arrivée de Cristiano Ronaldo pourrait convaincre le Français de prolonger son séjour – Man United News And Transfer News

Cristiano Ronaldo est de retour et il est là pour au moins les deux prochaines années après son arrivée récente de la Juventus et cela pourrait avoir un impact positif sur l’avenir de Paul Pogba.

Le Français a un contrat qui dure jusqu’à la fin de cette saison et Manchester United a essayé de voir s’il accepterait un nouvel accord afin qu’il ne reparte pas avec un transfert gratuit, encore une fois.

Ce ne serait pas la première fois que Pogba partirait avec un transfert gratuit, car la première fois qu’il l’a fait, c’était en 2012 lorsqu’il a rejoint l’équipe italienne de la Juventus.

Pogba veut clairement gagner des trophées, peu importe où il se trouve et cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il bloque un nouvel accord.

Cependant, selon le Manchester Evening News, depuis l’arrivée de Ronaldo, Man United reste convaincu que la signature à elle seule peut convaincre Pogba de rester plus longtemps et d’engager son avenir dans le club.

Le sentiment du personnel au plus haut niveau du club reste optimiste que la déclaration d’intention convaincante de la récente arrivée persuadera uniquement le joueur de 28 ans de rester.

À partir de janvier, le milieu de terrain peut signer un accord de pré-contrat avec n’importe quel club en dehors de la Premier League, et à l’approche de la fenêtre de transfert d’hiver, United agira rapidement pour sécuriser le joueur.

Cependant, aucun progrès n’a été fait du joueur dans la signature d’un nouvel accord pour les Red Devils.

Pogba est revenu au club lors de la saison 2016-17 où Manchester United a remporté la Ligue Europa, la Coupe de la Ligue et le Community Shield marquant notre dernier trophée, il y a plus de quatre ans maintenant.

Pogba a joué un rôle clé ces dernières saisons en marquant 38 buts depuis son retour au club et il est clair que United joue mieux lorsqu’il est sur le terrain.

Cependant, sous Ole Gunnar Solskjaer, nous nous rapprochons de plus en plus de cette course sèche pour le trophée, atteignant la finale de la Ligue Europa la saison dernière mais échouant au tout dernier obstacle aux tirs au but.

Les fans de United seront légèrement inquiets que le temps presse pour sécuriser Pogba pendant longtemps, cependant, ils croiront que la progression sous Solskjaer sera suffisante pour convaincre le joueur.