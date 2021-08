Paul Pogba: le PSG pourrait toujours signer la star de Manchester United si cela se produit – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont appris que le PSG pourrait encore signer Paul Pogba si certaines choses se produisaient d’abord dans la fenêtre de transfert, selon les rapports.

Le sensationnel Français a été lié à un retour dans son pays d’origine tout l’été, mais rien ne s’est encore passé.

On pensait que l’intérêt du PSG pour Pogba était terminé une fois qu’ils ont fait venir la légende de Barcelone Lionel Messi, mais il semble qu’il y ait eu un nouveau développement dans toute l’histoire.

Le vainqueur de la Coupe du monde a eu une nouvelle vie insufflée par Ole Gunnar Solskjaer, après n’avoir pas été d’accord avec Jose Mourinho.

Il n’a pas non plus fait d’histoires à propos d’être joué sur l’aile gauche, bien qu’il ait également été utilisé comme milieu de terrain.

Selon ESPN, si le PSG autorise Kylian Mbappe à partir cet été pour le Real Madrid, il est probable qu’une tentative de signature de Pogba sera faite.

Le directeur du PSG, Leonardo Araújo, a déclaré à ce sujet :

Accord Mbappé. Leonardo à RMC : « Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid et nous ne le retiendrons PAS. Nous avons dit NON à la première offre de Madrid, mais si nos conditions sont remplies, nous verrons ». #Real #Mbappé

Le directeur du PSG Leonardo : « Nous n’avons pas l’intention de reparler au Real pour Mbappé. La date limite est le 31 août à minuit. C’est ainsi que se passe le mercato : on le garde et on le prolonge. Mais nous n’allons pas le laisser partir pour moins que ce que nous avons payé alors que nous devons encore de l’argent à Monaco ». #PSG

– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 25 août 2021