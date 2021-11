Paul Pogba : Les attaques de Manchester Evening News sont-elles justifiées ou non ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Samuel Luckhurst écrit dans le Manchester Evening News : «[Paul] Pogba est devenu si consommable que cela doit presque être un soulagement pour United, il n’est pas disponible pour le derby du week-end. United s’est rarement languie de Pogba lors de ses séances avec le physiothérapeute.

La vérité est que Pogba est devenu consommable dans le sens où le presser dans la formation aux côtés des autres joueurs vedettes de United signifie qu’il y aura forcément un déséquilibre.

Cependant, il n’est pas consommable dans son talent, sinon le Real Madrid, Barcelone, la Juventus et le PSG ne seraient pas intéressés par lui.

Je suis sûr que Solskjaer préférerait avoir Pogba que non, c’est pourquoi il est prêt à perdre le joueur gratuitement plutôt que de le vendre tôt.

Dire que c’est un soulagement qu’il ne soit pas disponible ou que le légendaire Norvégien n’espère pas qu’il soit en forme est une déclaration ridicule qui ignore l’impact qu’il a eu sur les affrontements de derby du passé, comme la tristement célèbre victoire de retour 3-2 au Etihad il y a quelques années.

Luckhurst poursuit en déclarant: «Pour son club, ce ne peut pas être une coïncidence si Pogba a fermé le robinet depuis le retour de Cristiano Ronaldo. Pogba a eu le nez détraqué par Alexis Sanchez en janvier 2018 – le même mois, son agent Mino Raiola l’a offert à Manchester City. Un gros joueur avec des salaires plus élevés semble faire ressortir le Pogbad à Pogba.

Solskjaer a eu le courage de laisser tomber Pogba et de survivre à la décision, contrairement à son prédécesseur. Les meilleurs joueurs ne forment pas la meilleure équipe de United et Pogba en est la victime. La sympathie est rare.

Il semble bizarre de suggérer que Pogba a « fermé le robinet » depuis l’arrivée de Ronaldo, lorsque Luckhurst lui-même admettra plus tard que le joueur était en bonne forme au début de la saison.

Le talentueux Français a obtenu deux passes décisives le jour où Ronaldo a marqué deux fois contre Newcastle United lors de ses deuxièmes débuts.

Luckhurst veut juste dépeindre Pogba comme un joueur qui gagne de l’argent qui ne jouera que s’il est le joueur le mieux payé, ce qui est en fait une accusation horrible qui n’a aucun fondement factuel.

S’il n’aime pas la star de United, il vaut mieux le dire plutôt que de lancer des attaques personnelles étranges.

Jose Mourinho n’a pas survécu au club en raison de son incapacité à mener l’équipe à un succès soutenu, pas parce qu’il a laissé tomber Pogba et n’a pas survécu.

Luckhurst poursuit tristement: «Pourtant, United est un club puissant qui s’est rangé du côté de Pogba en limogeant Mourinho, puis a toléré que son public s’en délecte sur Twitter. Ils ont utilisé cette plate-forme la semaine dernière pour autoriser leurs 29 millions de followers à troller un journaliste dont Pogba a dénoncé l’histoire sur son compte.

Encore une fois, Mourinho a échoué dans son travail et a été licencié pour cette raison, pas parce que le « virus » Pogba les a fait limoger Mourinho. Étrange accusation.

Luckhurst a ensuite déclaré: «Les défenseurs de Pogba ont longtemps tenté de dépeindre les critiques à son égard comme une sorte de sinistre arrière-pensée, comme si un footballeur jouant au basket et dansant lors d’un mariage tout en soignant une blessure à la cheville pendant près de trois mois n’était pas du tout discutable. Ou que son manque d’intérêt à signer un renouvellement n’est pas un manque d’engagement.

Des sources disent que Pogba n’a montré aucune envie de s’engager envers United, qui n’a pas l’habitude de communiquer les souhaits d’un joueur – même lorsque son agent l’est.

J’admets que Luckhurst a un peu raison sur ce point – certains défenseurs de Pogba ont rapidement accusé les autres de racisme plutôt que d’avoir la discussion proprement dite.

Cependant, il est incroyablement stupide de laisser entendre que le joueur simulait une blessure pour pouvoir jouer au basket-ball ou danser lors d’un mariage.

Pogba est-il censé ne rien faire pendant qu’il récupère? Est-ce mieux pour lui ou pour le club s’il reste misérablement à l’intérieur pendant trois mois enfermé sans rien faire ?

De nombreux fans ont admis que l’ancien homme de la Juventus méritait d’avoir remporté plus de trophées dans sa carrière en fonction de son talent et beaucoup pensent que son temps à United a été une perte d’un point de vue personnel.

Il n’a remporté que la Ligue Europa et la Coupe Carabao en près de six ans. Il est logique avant son dernier gros contrat qu’il veuille bien réfléchir.

Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas engagé, sinon Solskjaer ne le jouerait pas. Il n’a jamais eu l’air indifférent comme Harry Kane et est en fait régulièrement félicité pour son professionnalisme.

Les fans de United eux-mêmes ne peuvent pas voir quand le club va remporter son prochain trophée, mais Pogba est censé croire que rester est une bonne décision et s’engager immédiatement.

Le club est tout autant fautif pour ne pas avoir tenté de régler son avenir plus tôt et rapidement. Je n’ai aucun doute que si Pogba sentait que le club cesserait enfin d’être un gâchis et semblait gagner des choses bientôt, il resterait. C’est la raison pour laquelle il a signé en premier lieu.

Au contraire, les résultats de la saison jusqu’à présent prouvent pourquoi Pogba avait raison de réfléchir d’abord et de prendre son temps avant de prendre une décision.

Dans l’ensemble, vous pouvez être « Pogba in » ou « Pogba out » et je peux tout à fait voir la justification dans les arguments des deux côtés, mais pour déformer les choses et inventer des mensonges, attaquer un joueur pour essayer de tromper les autres en leur faisant croire ce que vous croyez être simplement le plus bas du plus bas.

En vérité, il existe de nombreuses raisons de garder Pogba et de nombreuses raisons de se débarrasser de Pogba, mais essayez au moins de garder vos arguments civils et de les fonder sur un certain type de fondement factuel.