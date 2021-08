Paul Pogba: Manchester United devrait bénéficier d’une attitude positive – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Paul Pogba, est actuellement celle qui reçoit tous les éloges et à juste titre, mais la question doit être posée : qu’est-ce qui a changé pour lui ?

Le sensationnel Français a souvent une mauvaise réputation, qu’il soit performant ou non, mais les choses semblent différentes cette fois-ci.

Ce n’est pas la seule raison de sa bonne forme, mais Pogba semble plus frais, plus en forme et, surtout, semble avoir l’attitude parfaite, même s’il ne sait pas où se trouve son avenir.

Le contrat du vainqueur de la Coupe du monde expire l’année prochaine et il sera libre de négocier avec les clubs étrangers à partir du mercato hivernal.

Le PSG, le Real Madrid et la Juventus sont les prétendants typiques, mais Ole Gunnar Solskjaer semble aussi indifférent que Pogba, louant son attitude.

Selon Goal, Solskjaer a déclaré: “Oui, il a été très bon. Paul est arrivé brillant avec cette personnalité, il a travaillé dur pendant l’été, il est maigre et il s’amuse, et nous avons vu que Paul veut contribuer.

« Bien sûr, vous ne le voyez pas dans les vestiaires ou sur le terrain d’entraînement, mais il est vraiment déterminé. Il montre sa mentalité de gagnant et je suis très content de lui.

Selon le site officiel du club, Pogba a déclaré : « Je pense que nous méritions plus, mais vous devez également en montrer plus sur le terrain.

«Je pense que nous avons perdu quelques points aujourd’hui, nous en obtenons un, mais nous restons concentrés. Évidemment, nous sommes heureux de ne pas avoir perdu et nous obtenons ce point avec positivité, mais nous connaissons ce match, je pense qu’à la fin de la saison ces deux points vont être très importants.

“Nous n’avons donc pas perdu, nous avons obtenu un point et le prochain match à l’extérieur, nous savons que ces points seront très importants pour nous et nous ne voulons pas les donner.”

The Peoples Person a couvert pour la dernière fois l’actualité de Pogba lorsqu’il a été annoncé que le Real Madrid attendrait les onze mois restants de son contrat pour le signer gratuitement.

Les négociations sur un nouveau contrat avec Manchester United seraient en cours, mais il ne serait pas conseillé aux fans de retenir leur souffle.

Après tout, c’est ce qu’ils entendent depuis plusieurs mois maintenant sans aucune fin en vue.

Que Pogba parte ou reste, tant qu’il a la bonne attitude et qu’il est dans la forme dans laquelle il est à la minute, les fans lui montreront de l’amour.