Paul Pogba: Manchester United n’attend pas de transfert d’hiver – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Paul Pogba, devrait rester jusqu’à l’été, à moins que quelque chose de grave ne se produise cet hiver.

L’avenir de l’ancien joueur de la Juventus est très incertain et il fait partie des nombreux joueurs qui doivent décider de ce qu’il souhaite faire ensuite.

Selon ESPN, United ne s’attend pas à ce que Pogba quitte cette fenêtre de transfert de janvier, bien qu’ils examineront les offres pour lui s’il confirme son intention de ne pas signer de nouvel accord.

Il est entendu que le talentueux Français ne l’a pas encore fait et est même impatient de travailler avec Ralf Rangnick.

Le PSG, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus seraient passionnés par Pogba, mais il n’a pas exclu de prolonger son séjour avec les Diables rouges.

La formation 4-2-2-2 de Rangnick pourrait voir le produit de l’académie dans deux positions différentes, en tant que milieu de terrain défensif ou milieu de terrain ailier/attaquant.

Le système du patron allemand signifie que les milieux de terrain défensifs ne sont pas nécessairement censés rester assis à la fois et qu’ils sont plutôt censés partager les responsabilités.

Il s’agit essentiellement de diviser un présentateur principal en deux rôles plus flexibles dans ces postes.

Même ses ailiers jouent assez étroitement et c’est pourquoi les fans ont vu à la fois Bruno Fernandes et Jadon Sancho jouer ce rôle.

Le premier est un numéro 10 par métier et le second est généralement un ailier polyvalent et pourtant ils jouent essentiellement les mêmes postes.

Compte tenu du rôle un peu à moitié défensif du milieu de terrain défensif et des ailiers étroits, Pogba pourrait exceller dans l’une ou l’autre position une fois qu’il s’est habitué au système de Rangnick.

Les fans sont certainement excités par son retour dans l’équipe première et peut-être qu’un sort de bonne forme suffira à convaincre le joueur de 28 ans d’engager son avenir avec United.