Paul Pogba: Manchester United n’est en pourparlers avec aucun club sur la vente de janvier

Manchester United n’est actuellement en discussion avec aucun autre club concernant la vente de l’international français Paul Pogba, qui sera en fin de contrat cet été.

Selon Fabrizio Romano, une nouvelle proposition de contrat pour Pogba est sur la table depuis juillet, le club espère que le milieu de terrain la signera. Le joueur reste cependant indécis quant à son avenir, et pourra légalement s’adresser à des clubs étrangers dès le mois prochain à propos d’un transfert gratuit cet été.

Le joueur lui-même ne sachant pas où il sera la saison prochaine, le débat fera rage quant à l’avenir de Pogba jusqu’à ce qu’il signe pour un nouveau club cet été, ou prolonge son séjour à Old Trafford en acceptant l’offre existante du club de prolongation de contrat.

Pogba a re-signé pour Manchester United pour 89 millions de livres sterling en 2016, mais quittera l’équipe de Premier League en tant qu’agent libre pour la deuxième fois s’il choisit de refuser leur proposition de contrat. Ce qui est clair pour le moment, c’est que le joueur de 28 ans devrait rester à Manchester au-delà du prochain marché des transferts de janvier, car United n’a eu de discussions avec aucun club sur une éventuelle sortie et souhaite que le milieu de terrain reste.

Bien que les souhaits du club soient clairs, l’opinion est partagée parmi les supporters de United quant à savoir si la signature d’un nouvel accord par Pogba serait la bienvenue ou non. Alors que certains soutiennent qu’un joueur du talent incontesté de Pogba devrait être célébré et chéri par les fans, d’autres sont mécontents de l’indécision du joueur et du fait qu’il semble jouer un jeu d’attente avec le club avant de décider de son avenir.

Bien qu’il ait bien commencé la saison sous Ole Gunnar Solskjaer – Pogba a enregistré sept passes décisives lors des neuf matchs de Premier League qu’il a disputés dans cette campagne – le Français a succombé à une blessure aux ischio-jambiers et a été absent tout au long des premières semaines du mandat du manager par intérim Ralf Ragnick donc loin.

Le joueur reprend progressivement sa forme physique, et s’est entretenu avec son nouveau manager avant de rentrer au pays pour poursuivre sa rééducation pendant la période des fêtes. Pogba espère retrouver une forme physique optimale dans les semaines à venir et aider le club à sauver sa saison sous Ragnick dans ce qui pourrait être ses derniers mois en tant que joueur de Manchester United.

