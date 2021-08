Paul Pogba n’est pas différent pour la France qu’à Man United, affirme l’Athletic – Man United News And Transfer News

L’opinion générale selon laquelle Paul Pogba est un joueur meilleur, plus heureux et plus populaire pour son équipe nationale qu’il ne l’est pour Manchester United a été contestée dans un nouvel article intéressant et révélateur.

L’Athletic ce matin affirme qu’à certains égards, Pogba est une figure mystérieuse en France et qu’il a subi à peu près les mêmes critiques en jouant pour les Bleus que pour les Diables rouges.

Le point de vente dit que «plusieurs personnes au sein de l’industrie du football français [] Je me demande si signer Pogba signifierait plus pour le PSG d’un point de vue marketing que d’être nécessairement l’accord pour transformer l’équipe de Mauricio Pochettino en vainqueur de la Ligue des champions », et que « la préoccupation du PSG est qu’ils pourraient être utilisés par [Pogba’s agent, Mino] Raiola pour obtenir un contrat plus important avec United pour son client.

Malgré le fait que le joueur de 28 ans était largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’Euro 2020, il n’était pas à l’abri des critiques dans son pays d’origine.

“Beaucoup de gens en France sont encore pour le moins douloureux à propos de la sortie de la France de l’Euro 2020 et des histoires qui ont par la suite émergé sur les divisions et la politique des vestiaires”, a déclaré ..

Ces divisions auraient inclus une dispute très médiatisée entre la famille de Pogba et la mère d’Adrien Rabiot, Véronique.

“Pogba a été acclamé comme “le footballeur total” dans L’Equipe après que la France ait battu l’Allemagne dans leur première mission de groupe”, poursuit le rapport.

“Quatre jours plus tard, la France a fait match nul 1-1 contre la Hongrie et les écritures n’étaient pas aussi bonnes. « Où est passé le héros de Munich ? demanda le même journal. « Des passes simples en touche, un contrôle en lambeaux, un gaspillage considérable (20 passes égarées). Le milieu de terrain, désorienté techniquement, n’a injecté aucune vitesse dans le jeu. Verdict : trois sur dix.

Pogba a ensuite été félicité pour sa performance contre le Portugal, un journaliste le décrivant comme « le cerveau, les yeux, le cœur, les jambes, l’étincelle et le baril de poudre à canon, tout à la fois, dans cette équipe de France ».

Mais malgré un superbe but lors de la défaite de la France contre la Suisse en huitièmes de finale, l’Atheltic a déclaré: “Il n’est pas passé inaperçu que Pogba a perdu le ballon avant que la Suisse n’égalise à la dernière minute. Quand la France se débattait mal dans la première mi-temps, c’était surprenant de voir le manque d’influence de Pogba.’

Une accusation portée contre le Français par les fans de United est qu’il est un joueur de beau temps – excellent dans une équipe gagnante, mais pas si bon quand les choses ne vont pas bien. La même accusation, semble-t-il, a été portée au niveau national.

« Quand tout est merveilleux, il joue à merveille. Il se prend pour un leader, il en est absolument convaincu. Mais quand l’équipe n’est pas si bonne, Pogba n’est pas si bon non plus », a déclaré un grand commentateur français.

‘Il disparaît. Nous l’avons vu contre la Suisse – c’est en grande partie à cause de lui que la France a fini par perdre ce match. »

Il y a aussi une autre facette de l’histoire des discours de motivation très salués que Pogba a été vu donner à ses coéquipiers, comme lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine en 2018.

Un ” observateur rapproché ” du camp français est cité dans l’article comme disant ” ” Nous avons vu les meilleurs morceaux de ce discours de la Coupe du monde [but] certains de ses autres discours n’étaient pas aussi inspirants.

‘”Une histoire est qu’Hugo Lloris a dû l’interrompre et lui dire “d’arrêter de parler” parce que ce qu’il disait était tellement ridicule. Parfois, c’est juste un non-sens.

Il y a un sentiment certain que Pogba est insaisissable charismatique, inconstantement efficace et par intermittence inspirant ou perturbateur pour le club et le pays.

La principale conclusion de l’analyse de . est que « vient l’heure, vient l’homme » est parfois le contraire de l’effet Pogba.

“La saison de Pogba pour United s’est terminée avec le joueur qui a demandé à être remplacé, apparemment parce qu’il souffrait de crampes, à quatre minutes de la fin des prolongations de la finale de la Ligue Europa”, note l’article.

“Le départ de Pogba a fait de lui un absent notable de la séance de tirs au but qui s’est terminée avec Villarreal remportant le trophée.

“Dans les coulisses, il y avait des murmures pour savoir si Pogba, qui aurait été l’un des tireurs de penalty de United, aurait pu faire plus d’efforts pour rester.”