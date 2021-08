Paul Pogba: Ole Gunnar Solskjaer a une star française dans la forme de sa carrière – Man United News And Transfer News

in

On a beaucoup parlé de l’avenir de la star de Manchester United, Paul Pogba, et de la façon dont Ole Gunnar Solskjaer l’a géré et continue de le gérer.

Le vainqueur de la Coupe du monde est un sujet constant de débat dans le monde du football, mais il est sûr de dire qu’il a fait taire certains de ses critiques avec sa performance époustouflante contre Leeds United.

United a battu ses féroces rivaux 5-1 et Pogba a joué un rôle central dans la victoire, décrochant quatre passes décisives.

Certains accepteraient que le talentueux Français fasse des quarts de travail de classe mondiale, mais que sa cohérence n’est pas là.

Cependant, une statistique ci-dessous montre que Pogba est dans la forme de sa carrière et qu’il est venu pendant le règne de Solskjaer.

Paul Pogba dans la ligue sous Ole Gunnar Solskjær :

• 0,25 buts par 90 — 𝘤𝘢𝘳𝘦𝘦𝘳 𝘩𝘪𝘨𝘩

• 0,34 passes décisives par 90 — 𝘤𝘢𝘳𝘦𝘦𝘳 𝘩𝘪𝘨𝘩

• 1,73 chances créées pour 90 — 𝘩𝘪𝘨𝘩 pic.twitter.com/KhFMfKE3RN – (@utdrobbo) 16 août 2021

The Peoples Person a couvert pour la dernière fois l’actualité de Pogba lorsque Bruno Fernandes a insisté sur le fait qu’il pouvait faire encore plus, après ses quatre passes décisives contre Leeds United.

Solskjaer a sans doute utilisé l’ancien homme de la Juventus de manière plus flexible que n’importe lequel des anciens managers du joueur.

Le légendaire Norvégien l’a joué en tant que milieu de terrain défensif, milieu de terrain central, milieu de terrain offensif et enfin, comme contre Leeds, en tant qu’ailier gauche.

Beaucoup se sont demandé comment Bruno et Pogba pourraient jouer dans le même onze de départ et Solskjaer a répondu à cette question avec aplomb.

Alors que le contrat de l’ancien diplômé de l’académie expire dans un an, l’ancien homme de Molde a encore une autre épreuve à surmonter.

Cependant, avec l’équipe renforcée par la présence de Jadon Sancho et Raphael Varane, et Pogba jouant son meilleur football, pourquoi voudrait-il partir ?