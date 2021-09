Paul Pogba parmi les joueurs de Manchester United prêts pour des pourparlers contractuels

Quatre joueurs de Manchester United sont sur le point de négocier un contrat avec le club. Selon Fabrizio Romano, Jesse Lingard, Bruno Fernandes, Paul Pogba et Luke Shaw figurent sur la liste des joueurs que les Red Devils cherchent à conclure bientôt de nouveaux accords.

Manchester United est en contact direct avec Jesse Lingard et son père depuis des semaines – espérant toujours prolonger son contrat après l’ouverture de la proposition non acceptée. Solskjaer pousse directement avec le joueur. 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #MUFC Il est dans la “liste des contrats” avec Bruno, Pogba et Shaw. pic.twitter.com/8XPDlmY9xF – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 septembre 2021

Quatre joueurs de Manchester United prêts pour des pourparlers contractuels, dont Paul Pogba

Jesse Lingard

Jesse Lingard semblait susceptible de quitter Old Trafford pendant la fenêtre de transfert d’été. En fait, West Ham United voulait le reprendre après le prêt réussi de la saison dernière. Cependant, l’Anglais a choisi de rester à Old Trafford au lieu de forcer un déménagement permanent.

L’accord actuel de Lingard expirera à la fin de la saison et Manchester United veut éviter de le perdre sur un coup franc. Plus tôt dans le mois, il a été signalé qu’il avait rejeté une offre de contrat. Cependant, il semble que Manchester United revienne avec une nouvelle offre maintenant.

« Il lui reste un an de contrat et le club parle avec lui et son père. Nous le voyons comme un joueur de Man United à l’avenir », a déclaré Solskjaer. Le superbe but vainqueur de Lingard contre son ancien club a montré à tout le monde sa qualité et les fans voudraient certainement qu’il reste.

Bruno Fernandes

En très peu de temps, Bruno Fernandes est devenu un acteur incontournable de Manchester United. Il est devenu pour eux une sorte de talisman en moins de deux ans. Ainsi, le club souhaite le récompenser malgré son contrat actuel expirant en 2025. En effet, Manchester United considère son renouvellement de contrat comme une priorité. Les deux parties étant positives, le milieu de terrain devrait bientôt signer un nouvel accord.

Paul Pogba

Au cours des deux dernières saisons, les fans de Manchester United se sont préparés à la nouvelle probable du départ de Paul Pogba. Tout d’abord, il était lié à un retour à la Juventus. Cet été, le Paris Saint-Germain était fortement lié au Français. Le contrat de Pogba expirant à la fin de la saison, beaucoup s’attendaient à ce qu’il le termine et parte en liberté. Cependant, des rapports récents suggèrent un changement d’avis avec Pogba.

Selon les rapports, il a été encouragé par les activités de transfert du club et est ouvert à la signature d’un nouvel accord. Selon David Ornstein de ., Pogba est “pensé pour rester à Manchester United après les superbes deuxièmes débuts de Cristiano Ronaldo pour le club” et que “les événements récents auraient eu un effet profond sur Pogba”. Seul le temps nous dira ce qui se passera avec le vainqueur de la coupe du monde à la fin.

Paul Pogba rester sur place soulignerait à quel point le travail d’Ole Gunnar Solskjaer est bon à Old Trafford.

Luc Shaw

Son contrat actuel devant expirer en 2023, Manchester United doit bientôt lier Luke Shaw à un nouveau contrat. L’Anglais a eu 12 mois superbes et mérite certainement un nouveau contrat. Le manager Ole Gunnar Solskjær le considère comme un rouage crucial à ses côtés pour de nombreuses années à venir. Ainsi, un accord amélioré devrait voir Shaw s’engager dans le club dans un avenir prévisible.

Les discussions sur les contrats sont cruciales

Les fans de Manchester United aspirent à ce que le club remporte à nouveau la Premier League. La saison 2012/13 a été la dernière fois que les Diables rouges ont remporté le titre. Pour recommencer à gagner la ligue, ils doivent conserver les joueurs de qualité qu’ils ont déjà et les ajouter à l’équipe. Il peut y avoir des réserves sur Lingard dans certains quartiers, mais les trois autres sont de qualité supérieure. Les fans de Manchester United seraient sûrement ravis s’ils pouvaient lier ces joueurs à de nouveaux contrats cette saison.

Photo principale

Intégrer à partir de .