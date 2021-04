Paul Pogba plaisante sur le fait qu’il doit “ apprendre à tacler ” après un penalty controversé lors de la brillante victoire de Manchester United contre la Roma en demi-finale de la Ligue Europa

Paul Pogba a plaisanté en disant qu’il devait “ apprendre à tacler ” après avoir accordé un penalty lors de l’impressionnante victoire de Manchester United en demi-finale aller de la Ligue Europa contre la Roma jeudi soir.

Le Français a couru le spectacle lors de la victoire 6-2 mais, pas pour la première fois cette saison, il a été pénalisé après que le ballon lui ait touché la main en première mi-temps pour donner à la Roma un égaliseur sur place.

Pogba a déclaré que la cravate n’était pas terminée mais à moins d’un miracle absolu, elle est

Alors que son bras était dans une position non naturelle et qu’une pénalité était probablement conforme aux règles, c’était incroyablement dur étant donné que Pogba ne regardait même pas le ballon.

Peu importe, cependant, puisque United, dirigé par l’infaillible Edinson Cavani, a livré une clinique en finition pour mettre les Red Devils à portée de main de la finale.

BT Sport

Pogba a été sanctionné pour cela

L’Uruguayen a frappé deux et joué une main dans cinq des six buts marqués, Bruno Fernandes frappant également un doublé aux côtés des frappes de Pogba et Mason Greenwood.

Pogba, cependant, a insisté sur le fait que le travail n’était pas fait – bien qu’il ait plaisanté en disant qu’il devait travailler sur son tacle après l’appel de pénalité.

Il a ajouté: «Je ne sais pas comment aborder. Pourquoi devrais-je m’attaquer? J’ai besoin de pratiquer davantage. J’ai besoin de m’attaquer sans armes. C’est malchanceux pour moi. Mais c’est OK. Nous sommes toujours confiants.

Pogba est entré dans l’acte tardivement

Il a ajouté: «Le résultat est positif mais ce n’est pas fini, il reste une étape. Nous devons rester concentrés et jouer le prochain match avec la même mentalité », a-t-il déclaré à BT Sport.

«En première mi-temps, nous avons commis deux erreurs et concédé deux buts. Après la mi-temps, nous avons dit de faire les bonnes choses. Nous étions motivés pour marquer autant de buts que possible. »