Paul Pogba prend une décision ferme sur l’accord de Man Utd en tant que nouveau facteur majeur de la star

Paul Pogba est prêt à s’engager dans un nouveau contrat à Manchester United après que leurs affaires de transfert d’été auraient incité le joueur à faire un demi-tour majeur.

Il ne fait aucun doute que les capacités mercurielles du n ° 6 de Man Utd. En effet, Pogba a certainement la capacité de saisir les jeux par la peau du cou et de produire des moments de magie pour assurer une victoire. Cependant, des performances telles que ses quatre passes décisives contre Leeds au début de la saison ont été frustrantes et peu fréquentes.

En effet, tout cela s’inscrit dans le contexte d’une spéculation constante autour de son avenir. Et après avoir révélé son souhait de déménager ailleurs, United devait encaisser cet été.

Cependant, malgré les goûts du PSG planifient une approche, un mouvement ne s’est pas concrétisé. Pourtant, avec moins de 10 mois restant sur son accord, Pogba est en mesure de négocier les conditions avec un prétendant étranger à partir du 1er janvier.

Et cela pourrait permettre à des joueurs comme le Real Madrid ou l’ancien club de la Juventus de le faire atterrir gratuitement.

Néanmoins, un rapport du mois dernier a affirmé que United gardait espoir de taper Pogba pour un nouvel accord. En effet, le vainqueur de la Coupe du monde est l’une des quatre étoiles en lice pour recevoir une augmentation de salaire, avec Ole Gunnar Solskjaer semble prêt à jouer un as.

Maintenant, David Ornstein de . affirme que Pogba est prêt à s’engager dans cet accord. Dans une exclusivité, il affirme que Pogba est maintenant prêt à signer une prolongation à Old Trafford qui consacre les meilleures années de sa carrière aux Red Devils.

Ornstein affirme qu’il y a maintenant une “vraie chance” que Pogba s’engage – et il cite l’influence de Cristiano Ronaldo comme facteur.

La superstar portugaise a frappé deux fois sur le sien lors de ses deuxièmes débuts pour le club samedi. Son double avait un Old Trafford rebondissant en liesse.

Et le buzz autour de la place, démarré par le retour de Ronaldo, a apparemment convaincu Pogba de rester.

Pogba serait désormais sur le point de signer une prolongation de trois ans, United ayant la possibilité d’une année supplémentaire. Cela le verrait rester à Old Trafford jusqu’en 2024 au plus tôt et jusqu’à la trentaine.

Le retour de Ronaldo fait bourdonner Manchester

Le retour de Ronaldo à United fait vibrer la moitié rouge de la ville, selon Gary Neville.

«Je suis entré dans le centre-ville de Manchester samedi matin et je ne l’ai pas vu aussi vivant depuis cinq ou 10 ans. Ce qu’il a fait à la Premier League pour l’intérêt est excitant », a déclaré Neville à Sky Sports.

«Mais pour la ville, il a absolument tout bourdonnement d’excitation. Et c’était avant même qu’il marque les deux buts.

“J’étais à Salford et j’ai vu la nouvelle qu’il avait marqué et j’imagine seulement à quoi ressemblait l’atmosphère.

«J’ai parlé à quelques personnes qui étaient là et ils ont dit que c’était hors de ce monde. Il rebondissait comme ils ne l’avaient jamais vu auparavant.

“Et que Salford a marqué à la dernière minute, ce qui signifiait que c’était la journée de football parfaite.”

