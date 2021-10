Paul Pogba prouve encore une fois que Roy Keane et Graeme Souness ont tort avec un autre discours émouvant à la mi-temps, alors que la star de Manchester United contribue à inspirer le retour final de la Ligue des Nations en France

Paul Pogba a une fois de plus brisé les perceptions sur sa personnalité hors du terrain avec un discours entraînant à la mi-temps dans les vestiaires.

Pogba a été capturé en exigeant plus d’agressivité de ses coéquipiers, après une première mi-temps terne sans but en finale de la Ligue des Nations qui a vu son équipe de France dominée par l’Espagne.

La France a été dominée par une performance de possession classique de l’Espagne dans la première moitié de la finale

Mais un discours à la mi-temps de Pogba a aidé son équipe à intensifier et à porter le match en Espagne dans le deuxième 45

Une dernière demi-heure passionnante du match a vu la France revenir d’un but pour gagner 2-1 et devenir le deuxième vainqueur de l’histoire du nouveau tournoi international.

Le milieu de terrain de Manchester United a souvent été fortement critiqué par le duo d’experts de Roy Keane et Graeme Souness pour son manque de leadership, mais habiller des images pendant son service international a de nouveau prouvé que ce point de vue était incorrect.

Pobga a été capturé en train d’inspirer ses coéquipiers de France avant leur victoire en Coupe du monde 2018, et a de nouveau été vu en train de prendre le contrôle dans le vestiaire pour aider à remporter plus d’argenterie.

Sports aériens

Souness et Keane s’affrontent sur de nombreux sujets, mais pas leur aversion pour Pogba

Après que le manager Didier Deschamps ait terminé son discours à la mi-temps, Pogba a pris le relais en déclarant : « Nous devons être agressifs !

« Cela commence de l’avant jusqu’à l’arrière. On récupère le ballon et on attaque ! Et oui, on va beaucoup courir car ils ont des joueurs de qualité, mais nous aussi.

« Nous devons garder le ballon et leur faire mal. En deuxième mi-temps, nous devons être agressifs.

Pogba a donné le ton en seconde période à ses coéquipiers, aidant à rétablir l’équilibre en faveur de la France

Pogba s’est lancé dans un défi dès le début des 45 secondes, recevant un carton jaune, mais donnant le ton à une mi-temps qui a vu la France battre une impressionnante équipe espagnole.

Le milieu de terrain de 28 ans a désormais remporté autant de trophées avec la France qu’avec Manchester United, voyant la signature du record du club de 89 millions de livres sterling régulièrement critiquée.

L’expert de Sky Sports Keane est souvent déçu par le Français, a déjà déclaré: « Je pense que quand il est avec United, il ne prend peut-être pas ses responsabilités.

«Peut-être qu’il y a trop de responsabilités ou peut-être qu’il n’y a pas assez de joueurs autour de lui qui peuvent assumer leurs responsabilités.

«Je sais qu’avec la France, il partage ce genre de responsabilité avec d’autres joueurs autour. Peut-être à Manchester [he is] trop isolé et c’est peut-être pour cela qu’il ressent plus de pression.

Sports aériens

Keane n’est pas un fan de Pogba

« Évidemment, il y a une différence entre le Pogba que nous connaissons avec la France et celui que nous connaissons à United. »

Son collègue, Souness, a également régulièrement touché Pogba, la légende de Liverpool refusant de complimenter le milieu de terrain lorsqu’il a enregistré quatre passes décisives lors de la démolition de Leeds lors de la première journée de United.

Mais ce n’est pas la première fois que les qualités de leader de Pogba sont mises en évidence, avec un discours avant la victoire de la France en Coupe du monde 2018 qui suscite des émotions.

Pogba a déclaré à ses coéquipiers internationaux: « Les garçons, je ne veux pas trop parler, nous savons tous où nous sommes, nous savons tous ce que nous voulons, nous savons jusqu’où nous sommes arrivés.

« Nous le savons dans nos cœurs, dans nos yeux. Je peux le voir les garçons, nous sommes concentrés. Nous ne pouvons pas oublier. Peut-être que je me répète.

« Nous sommes à 90 minutes de la possibilité de faire l’histoire. 90 minutes. Un match. Un match.

« Je ne sais pas combien de matchs nous avons joués dans notre carrière, mais c’est un match qui change tout. Cela change toute l’histoire.

« Il y a deux équipes, il y a un trophée. Pour eux c’est pareil, ils le veulent. Nous savons que nous avons perdu une finale. Nous le savons. Nous le sentons dans nos cœurs. C’est encore dans nos têtes. Aujourd’hui, nous n’allons pas laisser une autre équipe prendre ce qui nous appartient.

« Ce soir, je veux que nous soyons dans la mémoire de tous les Français qui nous regardent. Leurs enfants, les enfants de leurs enfants et les enfants des enfants de leurs enfants. Je veux que nous allions sur le terrain en tant que guerriers, en tant que leaders. »

La France a éliminé la Croatie, finaliste, dans les 90 minutes qui ont suivi, Pogba étant même inscrit sur la feuille de match lors de la victoire 4-2.

Voyons si cette dernière démonstration de leadership est enfin suffisante pour que Keane et Souness changeront d’avis sur la star de Man United…

