Paul Pogba publie une déclaration après que Man Utd a fait une énorme offre de contrat

Le milieu de terrain de Manchester United et rebelle sous contrat, Paul Pogba, a décidé de rejeter les rumeurs selon lesquelles il se serait vu proposer un contrat gigantesque de 500 000 £ par semaine pour rester au club.

Le Français est en fin de contrat cet été quand il peut partir en transfert gratuit et il peut s’entretenir avec des clubs étrangers sur un Bosman à partir de ce mois-ci.

On s’attend généralement à ce que Pogba quitte Old Trafford à la fin de cette saison après que les pourparlers de renouvellement avec United soient au point mort, le Real Madrid, le PSG et la Juventus étant tous intéressés à le signer.

Mais The Sun a rapporté cette semaine que les patrons de United avaient fait une dernière tentative pour convaincre Pogba de rester et étaient prêts à faire de lui le joueur le mieux payé de la Premier League.

Le vainqueur de la Coupe du monde, qui est actuellement mis à l’écart, se serait vu offrir un salaire de base de 400 000 £ par semaine avec des bonus et des ajouts supplémentaires de 100 000 £ par semaine – un package total valant beaucoup plus que lui. peut gagner ailleurs.

Mais maintenant, un porte-parole de Pogba a nié les allégations d’une nouvelle offre de contrat et insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de nouvelles discussions avec le club depuis la rupture des négociations il y a des mois.

Dans une déclaration au Daily Mail, un porte-parole de Pogba a déclaré: « Pour clarifier les informations des médias, Paul ne s’est pas vu proposer de nouveau contrat ces derniers mois.

« Paul est entièrement concentré sur son rétablissement après une blessure dans le but d’aider l’équipe dès que possible. »

Pogba, qui est hors de combat depuis la dernière trêve internationale en novembre en raison d’une blessure à la cuisse, a déjà quitté United en transfert gratuit une fois dans sa carrière et semble de plus en plus susceptible de le faire à nouveau cet été.

Parlant du Français le mois dernier, le patron par intérim Ralf Rangnick a semblé pessimiste quant aux chances que Pogba reste, déclarant: « Je ne dirais pas qu’il ne vaut pas la peine d’être gardé mais, bien sûr, les joueurs doivent vouloir jouer et rester pour un club et un grand club comme Manchester United.

« Si un joueur ne veut pas jouer pour un club comme Manchester United à moyen ou long terme, je ne pense pas qu’il soit logique de le convaincre de changer d’avis.

« C’est un club tellement énorme avec un soutien fantastique de la part des supporters, je ne pense pas que quiconque dans le club devrait essayer de convaincre un joueur de rester. Mais d’un autre côté, attendons de voir.



