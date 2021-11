Paul Pogba rencontre le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi dans un hôtel parisien – Man United News And Transfer News

Paul Pogba de Manchester United s’est récemment entretenu avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, au milieu des spéculations selon lesquelles il quitterait Old Trafford cet été.

Le Français est hors contrat en juin et tandis que United a laissé un accord lucratif sur la table – qui serait d’environ 400 000 £ par semaine – lui et son agent, Mino Raiola gardent leurs options ouvertes et se tournent vers d’autres clubs pour ce qui risque d’être le dernier gros contrat de la carrière du joueur.

On rapporte depuis longtemps que Pogba a envie de déménager au Real Madrid, mais cela semblerait maintenant être hors de propos, les Blancos ne souhaitant pas briser leur milieu de terrain actuel.

Cela laisse peu de clubs dans le monde capables de rivaliser, ou même de se rapprocher, des salaires offerts par United, le PSG étant le plus probable à cet égard.

« En effet, il est peu probable que Pogba obtienne le même salaire ailleurs qu’au PSG et, à la hâte, son ancien club la Juventus », rapporte ..

« Fait intéressant, le milieu de terrain de Manchester United s’est brièvement entretenu avec Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, récemment dans un hôtel à Paris.

« Les sources du PSG insistent sur le fait que ce n’était rien de plus qu’une coïncidence qu’ils étaient au même endroit au même moment. »

Possible bien sûr, mais il est étrange que Pogba se trouve toujours au même endroit, au même moment, que des personnalités importantes dans les clubs avec lesquels il a été lié. La même chose s’est produite en 2018 lorsqu’il a été photographié en train de parler à l’entraîneur du Real Madrid de l’époque, Zinedine Zidane.

On pense que le joueur de 28 ans est tiède quant à un transfert au PSG, étant donné la loyauté de sa famille envers ses rivaux marseillais et son désir de remporter les honneurs au plus haut niveau. La Ligue 1 n’a pas le statut de La Liga, de Premier League ou de Serie A.

« Il n’y a pas si longtemps, il y avait des signes que Pogba se préparait à rester à United, mais c’était avant que sa forme ne s’essouffle et qu’il se blesse », poursuit ..

« Il y a toutes sortes de théories sur ce qui pourrait arriver ensuite avec lui – certains agents proches de United pensent qu’une des motivations pour renouveler le contrat de Pogba est que cela pourrait aider le club à protéger sa relation avec Mino Raiola et, à son tour, aider à la poursuite de un autre client de l’agent : Erling Haaland.

Cela semble être un plan très alambiqué, même si rien ne nous surprendrait en ce qui concerne le conseil d’administration de United.

Quoi qu’il en soit, il semblerait que l’avenir de Pogba soit devenu une course à trois chevaux entre United, le PSG et la Juventus. Pas le Grand National que le joueur et ancien agent de pizzaïolo avait en tête, mais une course de chevaux quand même.