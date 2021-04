Paul Pogba répond à l’affirmation de Mino Raiola selon laquelle il est “ malheureux ” à Manchester United ⋆ .

Paul Pogba insiste sur le fait qu’il est heureux à Manchester United (Photo: SkySports)

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, insiste sur le fait qu’il est “ heureux ” à Old Trafford et se concentre sur la fin de la saison avec de l’argenterie.

Le Français a connu l’une de ses meilleures saisons au club depuis son retour avec un contrat record de 89 millions de livres sterling en 2016.

L’arrivée de Bruno Fernandes a contribué à alléger la pression sur Pogba et le meneur de jeu a permis à la star française de se déplacer entre le milieu de terrain central et le flanc gauche, car il ne porte plus le fardeau d’être le seul créateur de l’équipe.

L’impressionnante campagne de Pogba s’est déroulée sur fond de commentaires de son agent, Mino Raiola, selon lesquels il est “ malheureux ” à Old Trafford.

En décembre, le super agent a déclaré que United serait sage de tirer profit de Pogba cet été pour éviter qu’il part en transfert gratuit en 2022, tel est son malheur au Theatre of Dreams.

Pogba a réfuté les affirmations de Raiola (Photo: Sky Sports)

Lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux au club et si l’équipe allait dans la bonne direction, Pogba a déclaré à Sky Sports: “ Je suis heureux! Bien sûr, je suis content. Je suis heureux.

‘Nous sommes là, nous sommes proches [to winning trophies]. Nous sommes toujours en compétition pour la Ligue Europa, nous avons encore quelque chose à jouer en Premier League jusqu’à ce que City ait le trophée entre les mains.

«Nous devons continuer à travailler. Nous devons continuer à jouer, c’est comme ça. Nous avons encore une chance de gagner quelque chose cette année, alors pourquoi pas?

Plus: Royaume-Uni



Solskjaer a sélectionné Pogba comme milieu de terrain offensif lors de son arrivée à Old Trafford, mais Fernandes occupe maintenant cet espace.

Le Français est maintenant utilisé soit au milieu de terrain central, soit sur le flanc gauche, selon le jeu de l’opposition United.

“Si le manager me dit de jouer plus profondément, je jouerai plus profondément et ferai de mon mieux pour aider l’équipe autant que je peux”, a déclaré Pogba.

‘Si je dois être plus haut dans la poche, je ferai de même

«Je préfère juste jouer. J’aime attaquer, j’aime être dans la surface, j’aime être décisif pour mon équipe – si je peux faire les deux, je le fais. J’aime aussi défendre, récupérer des balles et atteindre la surface. ”



