Paul Pogba retire une bouteille de Heineken de la conférence de presse après avoir joué pour la France alors que le snob de Coca-Cola de Cristiano Ronaldo efface 4 milliards de dollars de la valeur de l’entreprise

Paul Pogba est la dernière star de l’Euro 2020 à retirer une boisson de marque de sa conférence de presse.

Cristiano Ronaldo a défrayé la chronique cette semaine en sortant deux bouteilles de Coca-Cola d’une table avant de s’adresser aux médias.

Pobga a choisi de retirer une bouteille de Heineken devant eux lors de sa conférence de presse

L’homme de 36 ans a brandi une bouteille d’eau et a dit “agua”, qui signifie eau en portugais.

Coca-Cola, l’un des sponsors officiels du tournoi, a répondu mardi par une déclaration disant que “tout le monde a droit à ses préférences en matière de boissons” avec des “goûts et des besoins” différents.

Le mouvement a effacé 4 milliards de dollars du cours de l’action Coca-Cola, selon les rapports.

La star de la France Pogba a reflété ce que la star du Portugal a fait après que son équipe ait battu l’Allemagne 1-0 lors de leur premier match de groupe.

Ronaldo a encouragé les gens à boire de l’eau après avoir retiré les bouteilles de Coca Cola

Pogba, qui est un fervent musulman, a placé une bouteille de Heineken sans alcool sous la table lors de sa conférence de presse dès qu’il s’est assis.

La star de Manchester United n’a pas donné d’explication comme Ronaldo l’a fait, mais c’est probablement parce que l’alcool est interdit dans sa religion.

La star de France n’a donné aucune explication et a placé la bouteille sous la table

Il a laissé les bouteilles de Coca-Cola intactes sur la table.

Pogba a été nommé homme du match après sa brillante performance mardi soir.

C’est sa délicieuse passe avec l’extérieur de son pied qui a étiré la défense de l’Allemagne lorsqu’il a trouvé Hernandez avec un ballon par-dessus.

L’arrière latéral a renvoyé le ballon à travers le but et Hummels n’a pu que maladroitement le faire passer devant son propre gardien de but.

.

Pogba a été nommé homme du match alors que la France battait l’Allemagne

“La performance de l’équipe est la chose la plus importante”, a déclaré le milieu de terrain. « Sans eux, je n’aurais pas joué aussi bien. Nous avons tous mis l’effort.

« Nous nous concentrons sur notre travail sur le terrain. Nous savons que nous devons être à la hauteur de notre étiquette de champions du monde et entrer sur le terrain avec humilité. Quand on a besoin de souffrir, on le fait ensemble et quand on attaque, on le fait ensemble. »

