Paul Pogba révèle l’attribut clé que Raphael Varane ajoutera à la défense de Man Utd .

Paul Pogba est convaincu que Raphael Varane sera un énorme succès à Old Trafford et insiste sur le fait qu’il s’est déjà bien installé dans le vestiaire de Manchester United.

Pogba pourrait faire équipe avec son compatriote sous les couleurs de Manchester United pour la première fois dimanche lorsqu’ils affronteront les Wolves en Premier League.

Varane, qui a remporté quatre fois la Ligue des champions avec le Real Madrid et la Coupe du monde avec la France, devrait forger un partenariat défensif central avec Harry Maguire.

Pogba a évalué ce que Varane apportera au rôle et pense que son expérience sera un outil précieux pour que les autres membres de l’équipe se nourrissent.

“Je pense qu’il n’a pas besoin de moi pour s’installer”, a déclaré Pogba sur le site officiel de Manchester United.

«Il s’installe tout seul. C’est quelqu’un de très mature, un très bon gars. Je pense que vous pouvez voir qu’il est déjà très bon avec tout le monde. Il est vraiment bon dans les vestiaires, ce qui est très important dans le football.

“C’est un homme de haut niveau, un joueur de haut niveau et il apporte son expérience, sa qualité et sa personnalité, même en dehors du terrain, pour aider l’équipe.”

‘[What does he bring?] Son expérience. [It’s] son expérience, vous savez. Pour un jeune âge, il a tout vu. Il a beaucoup d’expérience à donner à l’équipe.

«Je pense que tout le monde peut apprendre de lui. Il a été avec les meilleurs et a joué avec les meilleurs.

“Il a vu tous les meilleurs joueurs et peut donner ses conseils, sa personnalité et son expérience à l’équipe, comme je l’ai dit.”

