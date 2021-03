Les vieux amis Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic devraient s’affronter jeudi soir, les stars de Manchester United et de l’AC Milan étant devenues aptes pour leur affrontement des 16 derniers matchs de la Ligue Europa.

Pogba et Ibrahimovic ont rejoint United dans le même mercato estival en 2016 et ont noué une étroite amitié au fil des ans. Ils partagent un agent à Mino Raiola et Pogba a même déclaré dans le passé qu’il valorisait Zlatan comme un « très bon ami et grand frère ».

Ibrahimovic et Pogba étaient proches chez United et ont rejoint en même temps

Mais ils devront mettre leur amitié de côté pendant 90 minutes jeudi soir avec les quarts de finale de la Ligue Europa en vue pour les deux équipes, alors que United se rendra à San Siro avec une égalité à 1-1.

Après leur terrible match aller, Ole Gunnar Solskjaer a reçu un certain nombre de boosts pour le match avec le retour de Pogba, qui pourrait jouer son premier match depuis février après avoir été blessé à la cuisse, et Donny van de Beek.

Cependant, les Red Devils ont subi un coup dur à la dernière minute avant leur voyage en Italie, Edinson Cavani subissant un revers à l’entraînement après avoir été nommé dans l’équipe initiale de 21 joueurs de United.

David De Gea est également de retour d’un congé de paternité et prêt à défier Dean Henderson pour la première place dans les buts, mais Anthony Martial est absent et Eric Bailly n’a pas voyagé.

Et il y a eu d’autres bonnes nouvelles pour les fans de United avec l’ancien attaquant Ibrahimovic officiellement apte à la rencontre.

La superstar suédoise de 39 ans, qui a récemment annoncé son retour de sa retraite internationale, a raté le match aller et un retour à Old Trafford en raison d’une blessure à la cuisse, mais s’est remise à temps pour affronter ses anciens coéquipiers.

Ibrahimovic a joué un rôle clé dans la dernière dégustation d’argenterie de United il y a quatre ans, marquant dans les triomphes du bouclier communautaire et de la Coupe EFL en 2016/17 et aidant également le club à remporter la Ligue Europa de cette saison.

Depuis la nomination de Solskjaer, Manchester United a atteint la demi-finale de quatre compétitions successives, et ils chercheront à mettre fin à cette course en soulevant à nouveau le trophée cette saison.

Mais ils auront leur ancien héros de but à affronter en premier, s’il leur donne une chance de jouer.

«Nous sommes heureux de retrouver Donny, Paul et David», a déclaré Solskjaer à propos de ses stars de retour.

«Ce sont de gros joueurs pour nous.

«Malheureusement, il semble qu’Edinson ait un peu réagi à l’entraînement [on Wednesday] et je ne me sentais pas prêt à voyager.

. – . Ibrahimovic recule les années cette saison, montrant que l’âge n’est qu’un chiffre avec un record de 16 buts en 21 matchs

Sur le retour possible d’Ibrahimovic, le patron de Milan Stefano Pioli a admis qu’il n’était pas garanti qu’il obtiendrait du temps de jeu après s’être remis d’un problème de longue date.

« Ibrahimovic et Ismael Bennacer sont tous deux disponibles pour la sélection », a déclaré le manager.

«Ils reviennent tous les deux de longues blessures, mais je suis très heureux de la façon dont ils se sont rétablis et ce sont des joueurs importants pour nous, alors nous verrons s’ils joueront ou non demain soir.

Poussé sur la forme physique d’Ibrahimovic, Pioli a ajouté: «Je sais à quoi m’attendre parce que je choisis évidemment l’équipe, mais nous verrons comment il se débrouille en ce qui concerne sa guérison d’une blessure.

« Je ne suis pas sûr qu’il ait nécessairement 90 minutes en lui, mais nous verrons s’il est disponible pour une partie du match. »