Manchester United a atteint les quarts de finale de la Ligue Europa avec une victoire cumulée 2-1 contre l’AC Milan – avec le retour de Paul Pogba le héros.

Pogba a marqué quelques minutes après son entrée en jeu en seconde période alors que les Red Devils l’emportaient 1-0 à San Siro à son retour au jeu après plus d’un mois d’absence sur blessure.

Le match nul était finement équilibré à 1-1 après le match aller à Old Trafford et United a fait un résultat positif en Italie.

Bruno Fernandes a tiré depuis une bonne position et Daniel James a vu les appels de pénalité contre Fikayo Tomori ignorés, avec Milan aux commandes pour la plupart.

Les hommes de Stefano Pioli étaient en tête à la fin de la période, Dean Henderson refusant Alexis Saelemaekers avant que Rade Krunic ne fasse pression.

Paul Pogba, absent depuis le 6 février, a remplacé Marcus Rashford à la pause dans le but de changer la dynamique du jeu – un changement qui a porté ses fruits en quatre minutes.

James a vu un tir bloqué pour commencer une mêlée au banc des pénalités dans laquelle United a gardé son sang-froid, la pression de Fred sur Kessie conduisant le ballon à être poussé sur Pogba. À cinq mètres, mais à un angle aigu, il s’est formé pour traverser seulement pour frapper Gianluigi Donnarumma au premier poteau.

Le co-commentateur de talkSPORT pour le match, Dean Ashton, a déclaré: «Eh bien, nous pensions que ce serait une star mondiale qui allait faire la différence et la plupart des gens auraient pensé que ce serait Zlatan Ibrahimovic, mais c’est Pogba.

«L’effronterie de cette finition est tout simplement glorieuse. Oui, ils ont un peu de chance car il ricoche dans la boîte. Il tombe à Pogba à six mètres et il semble qu’il va le jouer dans le poteau arrière, donner les yeux à Donnarumma et le boucler simplement dans le poteau le plus proche.

«Quelle finition délicieuse et créative de Paul Pogba.»

L’AC Milan n’a pas pu trouver le but qui mettrait le match en prolongation malgré l’introduction de Zlatan Ibrahimovic.

United a rejoint Arsenal au prochain tour de la Ligue Europa avec Tottenham et les Rangers se brisant tous les deux.

Le patron Ole Gunnar Solskjaer était ravi de la victoire et pense qu’il y a beaucoup plus à venir de son super sous.

« Quand vous gagnez un match de football loin de chez vous dans un stade comme celui-ci contre une équipe comme celle-ci, vous êtes très heureux », a déclaré Solskjaer, héros du triplé en 1999.

«Nous avons très bien commencé, je me sentais. Les 15-20 premières minutes, je pensais que nous ressemblions à une très bonne équipe.

«Ensuite, il y a eu un sortilège de la moitié de la première mi-temps à la mi-temps où nous avons précipité les choses, raté le ballon, perdu le ballon trop souvent, fait un long match.

«Je devais juste répéter quelques choses et en seconde période, je sentais que nous allions beaucoup, beaucoup mieux.»

L’arrière gauche de United, Luke Shaw, a estimé qu’ils étaient «horribles» en première mi-temps, mais a déclaré que «cela aide toujours quand vous avez un joueur de classe mondiale comme Paul à venir».

L’international français a certainement ajouté une dimension supplémentaire, mais Solskjaer pense qu’il reste bien en deçà de son meilleur match-fit.

« Paul avait l’air d’être absent depuis six semaines, oui, c’est sûr », a déclaré le patron de United, dont l’équipe affrontera Leicester en quart de finale de la FA Cup dimanche.

«Il a travaillé très dur mais quand vous jouez au football, c’est différent et vous pouvez voir qu’il a besoin… il ne pouvait pas jouer plus de 45 ans et il ira de mieux en mieux.

«C’est un gros coup de pouce pour nous le reste de la saison parce que les garçons ont fait du fantastique sans lui, mais nous connaissons les qualités de Paul.