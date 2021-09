Paul Pogba se découvre assistant à Old Trafford

in

14/09/2021 à 09h00 CEST

Le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba a commencé la saison à un très bon niveau. Il totalise sept passes décisives lors des quatre premières journées de Premier League et est un élément fondamental de la liste d’Ole Gunnar Solskjaer. Alors que la ville de Manchester tente d’assimiler le retour de Cristiano Ronaldo, Pogba se consolide en tant qu’assistante de luxe.

Le Français, qui a été sondé par le PSG à plus d’une reprise cet été sur le marché, a trouvé sa place dans le schéma du coach en double pivot, accompagné d’un milieu de terrain plus positionnel.. Son assistant dans le médullaire lui permet de voler et de regarder dans la zone avec une totale liberté pour définir ou générer du jeu dans la dernière passe.

10 – Paul Pogba est le seul joueur à avoir enregistré jusqu’à 10 passes décisives en Premier League en 2021, tandis que ses sept passes décisives lors des quatre premiers matchs de Man Utd sont le plus grand nombre enregistré lors des quatre premiers matches d’une saison de Premier League. . Créateur. pic.twitter.com/J1L9ZK1nrM – OptaJoe (@OptaJoe) 11 septembre 2021

L’ancien de la Juventus est le meilleur assistant de Premier League en 2021 avec un total de 10 et aussi le joueur de Manchester United qui a généré le plus de passes au cours des quatre premiers jours de l’histoire du club.. Ses quatre passes décisives lors de ses débuts contre Leeds United ont étonné le football britannique et battu tous les records historiques pour les Red Devils.

Aspirant à tout avec Cristiano Ronaldo

Le marché des transferts de l’été a été particulièrement positif pour Manchester United : les arrivées de Jadon Sancho, Raphael Varane et, surtout, Cristiano Ronaldo élèvent le plafond compétitif de l’équipe et les hissent parmi les grands candidats de la Premier League et de la Ligue des Champions.

Les trois joueurs forment une équipe pleine de stars où certains noms se démarquent comme Bruno Fernades, Rashford, Pogba ou David De Gea, entre autres.. Avec Chelsea, Manchester City et Liverpool, les Diables Rouges ils ont une équipe puissante pour essayer de remporter tous les titres possibles cette saison 2021/22.