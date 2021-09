Paul Pogba “se penche vers” la signature d’un nouveau contrat avec Manchester United après que le retour de Cristiano Ronaldo a donné un coup de pouce au club

Meghan et Harry auraient l’intention de retourner au Royaume-Uni pour la première fois ensemble pour présenter la reine à leur fille Lilibet. L’arrière-petite-fille de la reine, dont le nom est un hommage à Son Altesse Royale, est née le 4 juin. Le duc et la duchesse de Sussex vivent en Californie depuis qu’ils ont pris […] More