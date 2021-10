Paul Pogba snobe Ole Gunnar Solskjaer alors que les discussions sur la sortie de Manchester United s’accélèrent, l’avenir de Dele Alli à Tottenham dans un nouveau doute, Arsenal et Man City envisagent de se tourner vers Sergi Roberto de Barcelone

La saison de Premier League n’est peut-être que fin octobre, mais cela ne signifie pas que les clubs ne planifient pas leurs transactions de transfert pour la fenêtre à venir.

Il ne reste qu’un peu plus de deux mois avant l’ouverture du marché de janvier et avec des équipes réfléchissant à la façon dont elles ont lancé la campagne, il semble qu’un certain nombre d’entrées et de sorties soient déjà en cours.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle, dirigés par Amanda Staveley, sont occupés à préparer des plans de transfert

Les joueurs feront également le point sur leur situation actuelle avec un manque de temps de jeu ou une reprise de forme les amenant peut-être à contacter leurs agents avant un éventuel déménagement.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Paul Pogba

L’avenir de l’homme de Manchester United est de plus en plus surveillé après avoir snobé Ole Gunnar Solskjaer après la défaite 5-0 contre Liverpool.

Selon The Sun, Pogba était furieux d’avoir été exclu du onze de départ – un match qui l’a vu expulsé quelques minutes seulement après son arrivée pour un défi imprudent contre Naby Keita.

Bien qu’il soit affirmé que le Français s’est excusé auprès de ses coéquipiers après le match, sa relation avec Solskjaer semble être loin d’être parfaite.

Pogba est en fin de contrat à la fin de la saison et sans nouvel accord encore convenu, il semble de plus en plus probable qu’il puisse passer à autre chose.

.

Paul Pogba a bien commencé la saison pour Man United, mais n’a pas encore signé de contrat Dele Alli

L’homme de Tottenham Hotspur est un autre joueur qui fait face à un avenir incertain avant la fenêtre de transfert de janvier après avoir été exclu de l’équipe pour affronter Burnley en Coupe Carabao.

Les rapports du Daily Mail affirment que le joueur n’est pas blessé et n’a tout simplement pas été sélectionné pour l’équipe.

Alli a eu du mal à montrer sa meilleure forme pour l’équipe du nord de Londres au cours des deux dernières saisons après être tombé en disgrâce sous Jose Mourinho.

Malheureusement, il semble que la même chose se soit produite sous Nuno Espirito Santo.

Après avoir commencé les six premiers matches de la saison pour les Spurs, Alli n’a pas joué une minute de championnat depuis son élimination contre Arsenal.

.

Il est entendu qu’Alli ne jouera aucun rôle à Turf Moor, mais Sergi Roberto

Arsenal est prêt à se battre avec Manchester City pour la star de Barcelone, selon Fichajes.

Sergi Roberto est confronté à un avenir incertain avec le club actuel de Barcelone, son contrat devant expirer à la fin de la saison.

On prétend que le milieu de terrain polyvalent – ​​qui peut jouer au milieu de terrain central, milieu de terrain droit et arrière droit, refusera toute nouvelle offre d’un nouvel accord pour rester au Camp Nou.

Le joueur de 29 ans a fait plus de 300 apparitions pour les géants catalans et pourrait désormais gagner un transfert en Angleterre, les Gunners et City étant intéressés par un transfert pour le joueur expérimenté.

L’homme de Barcelone semble de plus en plus susceptible de quitter le camp Nou l’été prochain Mohamed Salah

La star de Liverpool a été en feu jusqu’à présent cette saison et les fans d’Anfield attendent avec impatience des nouvelles sur sa situation contractuelle.

Salah a marqué 15 buts en seulement 12 apparitions ce trimestre, battant de nombreux records en cours de route.

L’attaquant égyptien de 29 ans, a signé pour 36 millions de livres sterling de Roma en 2017, un peu plus de 18 mois pour exécuter son contrat existant à Liverpool.

Il est en pourparlers sur une prolongation depuis un certain temps et Salah demande un contrat de 500 000 £ par semaine pour rester avec les Reds, selon Football Insider.

.

Un certain nombre de fans de Liverpool s’agitent pour que Salah signe un nouvel accord Nicolo Barella et Federico Chiesa

Manchester United poursuivrait la paire italienne, quel que soit le manager du club la saison prochaine.

Le média espagnol Fichajes a déclaré que Barella, Chiesa et le défenseur anglais de l’Atletico Madrid Kieran Trippier sont tous des cibles que les Red Devils poursuivront.

L’ancienne star des Spurs Trippier a été exclue d’un retour en Premier League cet été après avoir été identifiée par United comme l’homme pour rivaliser avec Aaron Wan-Bissaka à l’arrière droit.

.

United suit à la fois Chiesa (à gauche) et Barella (à droite) Frenkie de Jong

Manchester City est sur le point de rivaliser avec le Bayern Munich dans ses tentatives de recruter le milieu de terrain de Barcelone.

Le point de vente italien Calciomercato, les deux géants européens, sont intéressants pour récompenser De Jong, dont le contrat expire en 2026, loin du Camp Nou.

Le Bayern était lié à un transfert pour le milieu de terrain néerlandais en janvier dernier, tandis que City s’intéressait au joueur de 24 ans lorsqu’il a fait son apparition à l’Ajax.

.

Man City pourrait sauver De Jong de la situation actuelle de Barcelone Declan Rice

Le patron de West Ham, David Moyes, a affirmé que les clubs avaient raté une bonne affaire de 100 millions de livres sterling pour Rice cet été.

Manchester United avait la star anglaise sur sa liste de cibles de milieu de terrain défensif, mais a finalement décidé de ne pas renforcer dans ce domaine.

Et l’ancien patron des Red Devils Moyes a admis que Rice vaut maintenant encore plus pour les Hammers avant la victoire 1-0 du club sur Tottenham dimanche.

Moyes, s’adressant à Sky Sports, a déclaré: «Il y avait une bonne affaire à conclure avec Declan à 100 millions de livres sterling. Ce marché est maintenant terminé.

«Nous avons beaucoup de très bons joueurs dans ce club de football et je pense que pendant que vous construisez et développez, je pense que les gens pourraient toujours venir regarder vos joueurs.

« Mais c’est bien qu’ils le soient parce que cela nous dit qu’ils vont bien. »

.

Rice commence à ajouter des buts à son jeu Luis Diaz

Chelsea envisage de déménager pour la star de Porto – qui a également suscité l’intérêt de Newcastle.

Le gourou des transferts Nico Schira rapporte que les Bleus ont fait une enquête sur la disponibilité de Diaz aux côtés des Magpies, du Real Madrid et du Bayern Munich.

L’international colombien est très demandé et avec une clause de libération qui serait fixée à 67,4 millions de livres sterling, cela signifie que la partie portugaise pourrait être impuissante face aux approches.

Compte tenu de la nouvelle richesse de Newcastle, c’est un accord qu’ils pourraient chercher à conclure.

. – .

Luis Diaz a aidé Porto à remporter le titre de champion la saison dernière Conor Coady

Newcastle envisage également un déménagement pour le skipper des Wolves.

Les rapports de The Sun affirment que Conor Coady est un joueur dans la liste de souhaits des Magpies en janvier alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options défensives avant la seconde moitié de la saison.

Un déménagement pour l’international anglais aurait coûté environ 20 millions de livres sterling, les Wolves étant naturellement réticents à laisser un joueur aussi influent quitter le club.

Youri Tielemans

Brendan Rodgers a réfuté les affirmations selon lesquelles Youri Tielemans aurait rejeté un nouveau contrat avec Leicester City.

Le milieu de terrain belge est un homme recherché. Liverpool et Manchester United seraient intéressés par un accord pour la star.

Le Real Madrid et Barcelone seraient également ravis que Tielemans ait moins de deux ans sur son contrat, mais Rodgers a déclaré que les informations selon lesquelles il avait rejeté un accord étaient fausses.

Rodgers a déclaré: «Il y a des rapports, mais il n’y a (eu) aucun refus.

«Je pense qu’il n’y a qu’un dialogue entre le club et les gens de Youri.

« Je pense que le club attend une réponse. Mais c’est quelque chose qui est hors de mon contrôle. Ce que je peux contrôler, c’est sa mentalité, son engagement envers l’équipe, et vous ne pouvez pas remettre cela en question. »

.

Youri Tielemans est un homme recherché Jules Kounde

Chelsea a été averti par Séville que Jules Kounde ne sera pas vendu à bon marché avant la fenêtre de transfert de janvier.

Selon les rumeurs, l’équipe espagnole aurait des difficultés financières, ce qui signifie que les Bleus ont été liés à une décision à prix réduit pour le talentueux défenseur central.

Chelsea aurait fait une offre de 43 millions de livres sterling pour le joueur au cours de l’été, mais Séville attend environ 60 millions de livres sterling et ne sera pas obligé de vendre moins cher.

.

Kounde reste une cible de choix pour Chelsea et il pourrait même rejoindre en janvier