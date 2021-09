Paul Pogba sourit alors que les fans lancent des injures, mais l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, l’emmène dans le tunnel pour éviter une nouvelle confrontation après la victoire en Premier League

20/09/2021 à 19:24 CEST Jürgen Klopp est génial. Sur et en dehors du terrain. L’entraîneur de Liverpool souhaite que la famille “rouge” s’étende bien au-delà de l’union entre l’équipe et les supporters pendant les 90 minutes du match, et cherche à transmettre aux supporters son engagement envers la ville et les supporters de l’entité. A […] More