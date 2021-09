Paul Pogba traîné dans le tunnel après le drame de West Ham

La star de Manchester United, Paul Pogba, a dû être traînée dans le tunnel dimanche alors qu’il réagissait à un torrent d’abus de la part des fans de West Ham.

Le match qui United a gagné 2-1 au London Stadium a produit une finale passionnante et a laissé certains fans de Hammers furieux.

Mark Noble est sorti du banc pour rater une pénalité de temps d’arrêt. Le capitaine du club Noble, M. Reliable de West Ham sur place, a été envoyé par le manager David Moyes pour tirer le penalty après que Luke Shaw ait manipulé la zone.

Le milieu de terrain de longue date, qui prend sa retraite à la fin de la saison, n’avait pas raté un tir au but depuis décembre 2016, mais il s’est vu refuser un vainqueur sentimental par le gardien de United David De Gea.

Dans un coup dur pour West Ham et Moyes, qui ont tenté de re-signer Jesse Lingard au cours de l’été, l’attaquant anglais s’est recroquevillé dans ce qui s’est avéré être le vainqueur à deux minutes de la fin.

Cristiano Ronaldo avait déjà marqué son quatrième but en trois matches depuis son retour à United, annulant le premier match dévié de Said Benrahma pour les hôtes.

Ce fut un résultat difficile pour les fans de West Ham. Et certains d’entre eux ont exprimé leur fureur contre Pogba alors que le sien disparaissait dans le tunnel à plein temps.

Pogba, qui avait été remplacé par Lingard à la 73e minute, a été vu en train de réagir aux railleries des supporters locaux. Mais alors que les violences verbales se poursuivaient, l’entraîneur de l’équipe première et ancienne star de West Ham, Michael Carrick, a traîné Pogba dans le tunnel.

Cela signifiait que le vainqueur de la Coupe du monde de France évitait de se mettre dans l’eau chaude avec la FA.

La décision Noble était-elle de Moyes ?

Pendant ce temps, l’expert Danny Murphy pense que la décision d’amener Noble à tirer le coup de pied avec sa première touche n’était pas de Moyes.

«C’était bizarre et crée plus de pression pour le preneur de marque Noble. Il a à peine joué une minute en Premier League toute la saison.

« Si vous regardez réellement les images lorsque Noble entre en scène après que Moyes a pris la décision. Moyes se fait un sourire ironique et se détourne et ne regarde pas. Je pense que quelqu’un d’autre l’a mis (l’idée) dans sa tête. Connaissant Moyes au fil des ans et sa façon de penser, c’est un gars sensé et il a fait un travail brillant.

« Je pense que quelqu’un s’est mis dans la tête, et je ne veux pas dire Noble, mais peut-être un autre membre du personnel. Et il va avec et doit le soutenir. Je pense que ça lui a été posé.

« Il ne regarde pas, il regarde le ciel. Vous ne faites pas cela si vous avez pleinement confiance en votre décision », a déclaré Murphy à talkSPORT.

