Paul Quin abandonne la réimagination du hit de 1989 A Better Place

Paul Quin a sorti le premier nouveau single de son premier album Life on Earth intitulé A Better Place.

Le pionnier de la pop électronique irlandaise Paul Quin a revisité le hit pop de son groupe BiaZarre, A Better Place, en tant que chanson pop orchestrale.

Cette chanson a été publiée pour la première fois en 1989 en tant que single double face «A» par le duo synth pop et elle est devenue un grand succès radiophonique au cours de cet été en Irlande.

A Better Place est le premier single de son premier album à venir Life on Earth, ré-imaginé avec le nouveau co-scénariste et coproducteur Sebastian and the Dream.

La chanson a également été enregistrée avec Greg Malocca des studios Eggobo à Dublin.

C’est un hommage poignant à John Butler de Biazarre, décédé en 1998 et rappelé une époque plus répressive en Irlande, «où l’expression de soi coûtait encore cher».

C’est une ré-imagination tranquillement provocante et transcendante de Paul Quin, rappelant les explorations orchestrales ambiantes de Sparks – une introduction puissante à l’album, qui sort plus tard cette année sur le label russe Scent Air.

Un clip vidéo a été spécialement commandé et tourné par le cinéaste et directeur de la photographie Philip Kidd (assisté de Tom Lenihan) pour sa société Idiosync films Ireland, dont la première est prévue dimanche.