Paul Ritter, acteur de ‘Tchernobyl’ et ‘Harry Potter’, meurt d’une tumeur au cerveau

De plus, l’agent a expliqué que Paul Ritter s’est toujours démarqué par son intelligence, sa gentillesse et son plaisir. «Paul était un acteur au talent exceptionnel qui a joué une grande variété de rôles sur scène et à l’écran avec une capacité extraordinaire. Il était incroyablement intelligent, gentil et très amusant. Il nous manquera beaucoup », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Paul Ritter (Instagram / Paul Ritter)

La nouvelle a surpris des centaines de fans et de collègues des productions sur lesquelles il a travaillé, y compris Robert Popper, créateur de la comédie Friday Night Dinner, où Paul a gagné en popularité pour sa performance. «Dévasté par cette terrible nouvelle. Paul était un être humain charmant et merveilleux. Gentil, drôle, super attentionné et le meilleur acteur avec qui j’ai jamais travaillé », a commenté Popper.

Paul Ritter a joué l’ingénieur nucléaire condamné Anatoly Dyatlov dans le drame de HBO Tchernobyl, le sorcier Eldred Worple dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé et un homme politique dans le film de James Bond Quantum of Solace.