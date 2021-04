Paul Ritter, l’acteur qui a joué Martin dans le dîner du vendredi soir, est décédé d’une tumeur au cerveau ⋆ .

L’acteur Paul Ritter, qui a joué le père Martin dans le dîner du vendredi soir, est décédé d’une tumeur au cerveau à l’âge de 54 ans.

« C’est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer que Paul Ritter est décédé la nuit dernière », a déclaré son agent dans un communiqué.

En plus de son travail dans les six séries de dîner du vendredi soir, Ritter a joué un conseiller gouvernemental voyou dans Quantum of Solace et le vampire Eldred Worple dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé.

Il avait également été nominé pour un prix Olivier et un prix Tony pour son travail sur scène.

«Il est décédé paisiblement à la maison avec sa femme Polly et ses fils Frank et Noah à ses côtés. Il avait 54 ans et souffrait d’une tumeur au cerveau », a poursuivi son agent.

«Paul était un acteur exceptionnellement talentueux jouant une énorme variété de rôles sur scène et à l’écran avec une compétence extraordinaire. Il était extrêmement intelligent, gentil et très drôle. Il nous manquera beaucoup.

Crédit photo: Steve Meddle / Shutterstock

