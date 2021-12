Paul Rudd atteint le jalon ‘SNL’ avec la dernière apparence d’hébergement

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Paul Rudd orne la scène du Saturday Night Live ce soir est ce qui sera sûrement une clôture mémorable de l’émission 2021. Bien qu’il ne soit pas seulement sûr d’apporter des sketchs de vacances et de superbes performances musicales de Charli XCX, il y a aussi quelque chose de spécial à propos du retour de Rudd. Ce sera la cinquième fois qu’il animera la série de sketchs de NBC. Alors que c’est un privilège pour un acteur d’animer l’émission une fois, et encore moins cinq fois, la cinquième est spéciale en raison d’une tradition SNL : le Five-Timers Club.

L’émission, qui est diffusée sur Peacock et Hulu, a fait comiquement parler de cinq hôtes depuis le 8 décembre 1990, la cinquième fois que Tom Hanks héberge SNL. Pour marquer l’occasion, les scénaristes de l’émission ont concocté un club VIP fictif dans les coulisses où tous les quintuples animateurs se retrouvent. Dans le sketch initial, Hanks est intronisé au club et rencontre Steve Martin, Elliott Gould et le pilier de l’invité musical Paul Simon. À l’intérieur, les membres de la distribution et les scénaristes de SNL ont servi de personnel aux hôtes, dont Jon Lovitz et Conan O’Brien.

Depuis lors, le concept du Fiver-Timers Club est apparu à plusieurs reprises au fil des ans, y compris lorsque Jonah Hill et Dwayne « The Rock » Johnson ont rejoint ces dernières années. Il y a même un « Platinum Lounge » pour 12 hôtes, tels que Steve Martin et Alec Baldwin. On ne sait pas si la série écartera le concept de Rudd, mais – d’autant plus qu’il est de tradition que des célébrités surprises s’arrêtent pour l’épisode de fin d’année – nous ne serions pas surpris si la star de Ant-Man et Shrink Next Door était correctement intronisée. .

Telle que compilée par Fandom, voici la liste complète des stars du Five-Timers Club : Baldwin (17), Martin (15), John Goodman (13), Hanks (10), Buck Henry (10), Chevy Chase (8 ), Christopher Walken (7), Danny DeVito (6), Drew Barrymore (6), Gould (6), Tina Fey (6), Justin Timberlake (5), Sting (6), Melissa McCarthy (5), Bill Murray (5), Ben Affleck (5), Will Ferrell (5), Candice Bergen (5), Scarlett Johansson (6), Paul Rudd (5), Johnson (5) et Hill (5). (Simon est considéré comme un membre car il a été hébergé quatre fois et a servi d’invité musical huit fois.)

Saturday Night Live est diffusé chaque semaine sur NBC à 11 h 30 HE. Si vous manquez l’émission en direct, vous pouvez la regarder sur Peacock et Hulu le lendemain. Des croquis individuels sont également disponibles sur YouTube après le spectacle.