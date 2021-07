Paul Rudd dit que Seth Rogen lui a fait une farce avec un massage ⋆ 10z viral

Paul Rudd doit donner un bon massage – au moins en Seth Rogen normes.

Rogen s’est rendu sur Twitter lundi pour détailler une farce que Rudd lui a faite, qui s’est terminée par un massage complet.

“Une fois, j’étais au spa d’un hôtel à Vegas pour me faire masser”, a écrit Rogen. «Quand j’ai fini, je me suis retourné et à ma grande surprise, Paul Rudd me massait. Il m’a vu entrer et a convaincu la masseuse de le laisser prendre le relais, pensant que je le remarquerais immédiatement. Je ne l’ai pas fait, et Paul a fait tout le reste.

Naturellement, l’histoire de Rogen a attiré quelques sceptiques, le producteur Jérémy Wein plaisantant, “Sommes-nous sûrs que ce n’était pas une hallucination induite par l’herbe Seth?”

Je suis sûr que Paul le confirmerait. – Seth Rogen (@Sethrogen) 5 juillet 2021

“Je suis sûr que Paul le confirmerait”, a répondu Rogen.

Eh bien, Rudd a confirmé l’histoire lorsqu’il a demandé un commentaire. « Ahaha ! C’est 100% vrai », a-t-il déclaré à Mediaite.

