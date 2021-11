Paul Rudd : Portez juste un masque ! C’est facile! 1:01

. – De « Clueless » et « Friends » à la franchise « Ant-Man », Paul Rudd a joué dans tout, de l’idole au héros, et maintenant, il est l’homme le plus sexy du monde.

Rudd a remporté l’honneur du magazine People, qui a été présenté dans un long segment de comédie sur « The Late Show with Stephen Colbert » mardi soir.

Colbert a soumis Rudd à une série de tests de « sexiness », y compris un examen physique, une évaluation à la Westminster Dog Show et des séances de photos en tant qu’ouvrier du bâtiment et moine, pour montrer s’il pouvait faire quelque chose de sexy.

Le segment a culminé avec Rudd versant un gallon d’eau sur sa tête, « Aidez-moi, je me noie dans la sensualité. »

Après tous les tests, Colbert, l’air sérieux, a déclaré à Rudd qu’il « avait été testé négatif pour sexy », et lorsque l’acteur a commencé à s’éloigner avec une apparente déception après avoir remercié Colbert pour l’opportunité, l’hôte et une salle pleine de gens habillés en les blouses blanches ont commencé à applaudir.

Surprise pour Paul Rudd

« Il n’y a rien de plus sexy que l’humilité… et tu as réussi ! », a déclaré Colbert. « Paul, tu es l’homme le plus sexy du monde. »

« Suis-je l’homme le plus sexy du monde ?! », s’est exclamé Rudd sous le choc alors qu’il se couvrait la bouche avant d’être couronné, ils lui ont donné des fleurs et une bannière de type concours de beauté qui disait: « L’HOMME LE PLUS SEXIEUX EN VIE ».

La star de « Clueless » a confié au magazine People qu’il espérait être invité à « certains de ces dîners sexy avec Clooney, Pitt et B Jordan ».

« Je veux dire que je vais en prendre beaucoup. Je vais posséder ça. Je ne vais pas essayer de me dire ‘Oh, je suis si modeste.’ Je fais des cartes de visite », Rudd a déclaré au magazine.

Rudd joue dans « Ghostbusters: Afterlife » de Sony, qui devrait sortir en salles plus tard ce mois-ci. Il a également joué dans « Role Models », qu’il a aidé à écrire, et a joué le rôle principal de Mike Hannigan dans la sitcom à succès « Friends ».