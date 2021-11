Paul Rudd l’homme le plus sexy 2021. L’acteur de 52 ans a été nommé par le magazine l’homme le plus sexy du monde cette année. Les sources se sont trompées, ce n’était pas Chris Evans, comme ils nous l’ont dit la semaine dernière, d’accord ? Ou était-ce pour induire en erreur ? IL POSSÈDE!

Paul dit qu’il est suffisamment conscient pour savoir que lorsque les gens entendent qu’il a été choisi pour cela, ils diront, quoi ?

« Ce n’est pas une fausse humilité. Il y a beaucoup d’autres personnes qui devraient l’obtenir avant moi « – a exprimé l’acteur.

Voir? C’est pourquoi Paul tombe amoureux. Ce mois-ci, il rejoint Will Ferrell pour la nouvelle série Apple TV + « The Shrink Next Door » et s’attaque à l’une des franchises les plus appréciées d’Hollywood, Ghostbusters: Afterlife.

Malgré son succès, Rudd reste simple, insistant sur le fait qu’il est plus heureux à la maison avec sa femme de 18 ans, Julie, 53 ans, et leurs deux enfants, Jack, 17 ans, et Darby, 12 ans.

«Quand je pense à moi, je me considère comme un mari et un père, c’est comme ça que je suis. Je passe du temps avec ma famille quand je ne travaille pas. C’est ce que j’aime le plus. »

Il dit que sa femme était la seule personne à qui il avait parlé de son nouveau titre et qu’elle était abasourdie. MDR!

« Mais tu sais qu’elle était très gentille. Après quelques rires et le choc, elle a dit : « Oh, ils ont bien compris. » Et c’était très gentil, elle mentait probablement, mais qu’allait-elle dire d’autre ? »

Sur son nouveau titre, Paul espère qu’il y aura des changements considérables dans sa vie, maintenant qu’il est considéré comme « sexy », il espère qu’il sera invité à des dîners avec George Clooney, Brad Pitt et Michael B. Jordan, aussi qu’ils le feront. l’inviter à monter sur des yachts, jusqu’à ce que les cartes de visite soient faites. MDR!

AIMER! Je l’aime, Paul est drôle, mignon et doux. Sur la couverture, il ressemble à Richard Gere pour moi, wtf ? Mais il a l’air très beau. Toutes nos félicitations!

Ainsi, Paul Rudd est l’homme le plus sexy 2021.

Comme le bon vin…