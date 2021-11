Paul Rudd est l’homme le plus sexy du monde cette année et bien sûr, nous avons quelques réflexions (1:00). Guy Fieri aimerait beaucoup officier au mariage de Kristen Stewart (17h14). C’est la période la plus spéciale de l’année, car le guide des cadeaux Goop est ici (28:20). Et pourquoi la boisson Starbucks de Taylor Swift est-elle si ennuyeuse (55:55) ?

Hôtes : Liz Kelly, Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur : Kaya McMullen

