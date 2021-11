Paul Rudd nommé l’homme le plus sexy du monde en 2021 par People

Ryan Reynolds a réagi en direct aux nouvelles de Paul comme l’homme le plus sexy du monde et bien sûr, il a eu le meilleur commentaire. « Ne gâche pas ça, Rudd, si tu es là, ne gâche pas cette opportunité, va voler. », lui a dit et a également commenté que s’il recevait ce titre à ce moment-là, sa femme Blake Lively et ses filles seraient en difficulté.

« Si je l’ai maintenant, je ne dis pas que je quitterais ma famille, mais ils devraient continuer sans moi« dit-il. » Je parcourais le monde en attrapant mon magazine People, en allant de ville en ville… en plantant ma folle avoine comme un jardinier magique nu. Ce serait incroyable ».

Reynolds connaît si bien Paul Rudd qu’il a commenté que l’acteur va sûrement gaspiller le titre. Il a plaisanté cet honneur « sera gaspillé pour lui comme beaucoup avant lui », et prédit que Rudd « agira timidement, … agira timidement [y] humble ».