Paul Rudd nommé « l’homme le plus sexy du monde »

Paul Rudd est l’homme le plus sexy de PEOPLE en 2021, a annoncé mercredi le magazine. La star d’Ant-Man, 52 ans, a parlé de l’honneur de sa manière typique d’autodérision, affirmant que ce n’était pas une « fausse humilité » quand il a dit qu’il y avait « tant de gens qui devraient l’avoir avant moi ». Rudd a plaisanté: « J’ai une conscience, assez pour savoir que lorsque les gens entendent que je serais choisi pour cela, ils diront: » Quoi? « »

L’acteur est connu comme l’un des piliers les plus assidus d’Hollywood, faisant équipe avec Will Ferrell ce mois-ci pour la nouvelle série Apple TV+ The Shrink Next Door et jouant dans Ghostbusters: Afterlife. Malgré son statut A-Lister, Rudd a déclaré au magazine qu’il était le plus heureux à la maison avec sa femme de 18 ans, Julie, 53 ans, et leurs enfants Jack, 17 ans, et Darby, 12 ans. « Quand je pense à moi, je pense à moi en tant que mari et père, comme je le suis », a-t-il déclaré. « Je passe du temps avec ma famille quand je ne travaille pas. C’est ce que j’aime le plus. »

Rudd a seulement parlé à Julie de son honneur de l’homme le plus sexy en vie avant l’annonce, ce qui lui a valu une réponse « très douce », sinon totalement honnête. « Elle était stupéfaite », a-t-il déclaré. « Mais vous savez qu’elle était très gentille à ce sujet. Après quelques rires et un choc, elle a dit ‘Oh, ils ont bien compris.’ Et c’était très gentil. Elle ne disait probablement pas la vérité, mais qu’est-ce qu’elle va dire ? »

La star de Wet Hot American Summer s’attend également à ce que ses amis lui donnent « tant de chagrin », ce qui, selon lui, était compréhensible. « Je veux dire que je vais m’y pencher durement. Je vais le posséder. Je ne vais pas essayer de me dire » Oh, je suis si modeste « . Je fais faire des cartes de visite », a-t-il plaisanté. « Mais tous mes amis vont me détruire et je m’attends à ce qu’ils le fassent. Et c’est pourquoi ils sont mes amis. »

Avec son nouveau titre, Rudd a déclaré qu’il prévoyait de changer « beaucoup » sa vie, déclarant au magazine qu’il espérait « enfin » être invité à « certains de ces dîners sexy avec Clooney et Pitt et [Michael] B Jordan. » Il a poursuivi: « Et je pense que je serai sur beaucoup plus de yachts. Je suis ravi d’étendre ma vie de yachting. Et je vais probablement essayer de m’améliorer pour ruminer dans une lumière vraiment douce. J’aime méditer. Je pense que cela va m’aider à devenir plus intérieure et mystérieuse. Et j’attends ça avec impatience. »