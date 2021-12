Paul Rudd rejoint par Tom Hanks et Tina Fey dans SNL Finale

Il a ensuite présenté Fey, qui a ajouté que ce n’était pas la plus petite foule à laquelle elle s’était jamais produite car elle avait déjà « fait de l’improvisation dans un Macy’s ».

Lorsque Hanks a ajouté qu’il était celui qui avait lancé le 5-Timers Club dans l’émission, Fey a répondu avec insolence: « Oh, comme si vous aviez commencé COVID! »

Le duo a ensuite accueilli Rudd sur scène. Bien qu’il ait semblé heureux, l’acteur a déclaré qu’il était « extrêmement déçu » par la tournure des événements, ajoutant qu’il y avait « tout un spectacle prévu » qui n’a finalement pas abouti.

Dans une tentative pour lui remonter le moral, Hanks a montré à Rudd le « message très spécial » que Steve Martin avait envoyé pour le féliciter de son nouveau titre. Cependant, la vidéo hilarante mal doublée semblait féliciter Hanks au lieu de Rudd. Il comportait également une apparition de Martin court, qui a révélé qu’il n’avait animé l’émission que trois fois avant que Martin ne le repousse hors de la caméra.

En dehors de l’ouverture du spectacle, Fey a également repris son rôle dans Weekend Update, remplaçant Colin Jost qui n’était pas présent et faisant des blagues sur les événements actuels en face de l’ancre actuelle Michel Che.

Bien qu’elle n’ait pas joué la nuit, Charli XCX a fait une apparition dans l’un des sketchs préenregistrés de l’émission en tant qu’ara nommé Roches de TJ.

Le segment était une parodie du single « The Christmas Shoes » de 2000 du groupe chrétien Nouvelle chanson et en vedette Rudd et Kyle Mooney chanter à propos d’un jeune garçon essayant d’acheter des chaussettes pour sa mère pour Noël après une année difficile et la perte de leur oiseau, qu’ils découvriront plus tard a rejoint un groupe de rock.

